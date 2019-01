Globuli:So kämpft diese Ärztin gegen Homöopathie

Über Sinn und Unsinn der Homöopathie wird seit Jahren heftig gestritten. Das liegt auch daran, dass nicht nachgewiesen ist, ob Globuli und Co. überhaupt wirken.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien konnten bisher keinen Beweis liefern, dass die Wirksamkeit über die von Placebos (Scheinmedikamente) hinausgeht. Die Anwender bildet sich demnach ein, dass die Zucker-Kügelchen helfen – schon geht es den Patienten besser.

Also nur harmlose Beruhigungsmittelchen, die niemanden schaden? Nein, sagt Natalie Grams.

Ärztin warnt vor Globuli: „Patienten können sterben“

„Diese Pseudo-Medizin ist gefährlich“, warnt die Ärztin und ehemalige Homöopathin. „Denn wer fest daran glaubt, verzichtet auf eine sinnvolle Therapie. So kann jemand gesundheitliche Schäden davon tragen oder mitunter sogar sterben“, warnt Grams. Sie bekämpft vor allem auch mithilfe ihres Twitter-Account die Mythen rund um die „Pseudo-Medizin“.

Daaaaaanke! #GoldeneGlobukalypse



Ich hätte nie gedacht, dass ich neben den beiden großen politischen Accounts überhaupt eine Chance habe mit meinem doch eher kleinen Thema #Homöopathie. pic.twitter.com/CFfLUFJNR0 — Natalie Grams (@NatalieGrams) January 28, 2019

Dafür wurde sie jetzt ausgezeichnet: Sie erhielt den „Goldenen Blogger“-Award für den besten Twitter-Account Deutschlands. Im Video-Interview erzählt sie, warum sie sich so stark gegen Homöopathie engagiert – und was sie jetzt von der Politik fordert.

Zuletzt sorgte eine Apotheke in Sachen Globuli für viel Spott im Netz: Die Online-Apotheke pries Globuli mit erstaunlicher Ehrlichkeit auf ihrer Internetseite an. Denn die Apotheke machte gar keinen Hehl daraus, dass ihre angebotenen „Placebo-Globuli“ völlig wirkstofffrei sind. Mittlerweile kommt das auch bei den Verbrauchern an: Der Verkauf von Globuli geht zurück.

Die Wirksamkeit von Globuli ist in der Wissenschaft umstritten: Laut einer Studie ist die Behandlung mit Homöopathie dauerhaft teurer.