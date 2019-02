97-Jährige unterschreibt ihren ersten Modelvertrag

Die Modelagentur IMG hat schon bekannte Branchengrößen wie Kate Moss, Gisele Bündchen oder Gigi Hadid unter Vertrag genommen. Jetzt bekommt IMG Zuwachs mit reichlich Lebenserfahrung: Die 97-jährige Iris Apfel wird von der Modelagentur unter Vertrag genommen, wie „Women’s Wear Daily“ berichtet.

Sie freue sich sehr, sagt die Frau, die eine überdimensionale schwarze Brille trägt, und die ihr weit über die Augen reicht. Sie habe noch nie einen Agenten gehabt, bislang habe sie alle Verträge selbst ausgehandelt, sagt sie.

„Ich habe niemals erwartet, dass mein Leben diese Wendung erfährt“, sagt Iris Apfel weiter.

IMG nimmt 97-Jährige unter Vertrag: Wer ist Iris Apfel?

Iris Apfel gründete in den 50er Jahren ihre eigenen Klamottenmarke, arbeitete schon im White House als Designer und beteiligte sich in den vergangenen Jahren an mehreren Werbekampagnen wie etwa für Kate Spade, Alexis Bittar oder Le Bon Marché. In den USA gilt Apfel als Modeikone.

Sie selbst sei nicht daran interessiert, auf dem Laufsteg zu modeln. Print- und Online-Anzeigen seien da mehr ihr Ding. Auch über ihr Alter hat sie eine klare Meinung: Ich denke nicht, dass eine Zahl den Unterschied machen sollte und dich vom Arbeiten abhalten sollte.“ Und weiter: „Der Ruhestand ist schlimmer als der Tod.“

Iris Apfel ist übrigens nicht die einzige Frau im höheren Alter, die so spät das Modeln für sich entdeckt hat: Das deutsche Model Anna von Rüden ist zwar jünger, macht mit 66 Jahren aber nochmal Karriere auf dem Laufsteg. (bekö)