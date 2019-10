Thomas Gottschalk bei GNTM als Gastjuror – so soll er helfen

Berlin In Folge 9 von „Germany’s next Topmodel“ bekommen die Kandidatinnen Besuch von Thomas Gottschalk. Modetipps gibt er ihnen aber nicht.

Thomas Gottschalk als Gastjuror bei GNTM – so soll er helfen

In der 14. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ ist vieles anders. Eine der Neuerungen: Heidi Klum hat keine festen Juroren an ihrer Seite, sondern begrüßt jede Woche einen anderen Promi. Diesmal: Thomas Gottschalk.

Der 68-Jährige hat sich in der Vergangenheit zwar durchaus modisch hervorgetan, allerdings oft auf eher fragwürdige Weise. ProSieben teilt ihm am Donnerstag denn auch lieber eine andere Aufgabe zu. Er soll die bisher unentdeckten Talente der GNTM -Kandidatinnen hervorkitzeln – indem er mit ihnen eine Unterhaltungsshow inszeniert.

Thomas Gottschalk gibt Entertainment-Nachhilfe bei GNTM

GNTM-Auftritt von Thomas Gottschalk: Kann er bei den Topmodel-Kandidatinnen Entertainer-Qualitäten wecken? Foto: ProSieben / Martin Ehleben

„Diese Woche steht GNTM unter dem Motto ‚We Love To Entertain You‘“, kündigte Heidi Klum in einer Mitteilung an. Und da gebe es nur eine Person für sie, die als Juror infrage komme. „Er ist eine TV-Ikone, er war jahrzehntelang der Moderator von Deutschlands größter Fernsehshow, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn – es ist Thomas Gottschalk!“

Der frühere „Wetten, dass ..?“-Moderator freut sich auf die Entertainment-Nachhilfe: „Ich behaupte, dass jeder Mensch irgendeine Form von Gabe hat, die er über die Bühnenrampe bringen kann. Wenn man in der Lage ist, aus der Hilflosigkeit Unterhaltung zu machen, dann ist das toll!“

Ob GNTM durch Gottschalks Auftritt das zuletzt hohe Aufmerksamkeitslevel halten kann? In der vergangenen Woche hatte schließlich nicht nur die Radhelm-Kampagne des Verkehrsministeriums mit halbnackten GNTM-Models für Aufregung gesorgt. Auch die GNTM-Eskalation mit angeblichen Prügeln für Kandidatin Lena richtete den Blick auf die Sendung.

Gottschalk selbst stand zuletzt mit einem ganz anderen Thema im Fokus: der Trennung von seiner Frau Thea Gottschalk nach 42 Jahren. Nun äußerte er sich selbst: Thomas Gottschalk äußert Kritik nach Aus seiner Ehe.

Gottschalk-Trennung nach über 40 Jahren – das sagt ein Paartherapeut Gottschalk-Trennung nach über 40 Jahren – das sagt ein Paartherapeut

Im TV wird er demnächst noch häufiger zu sehen sein. Denn auch das ZDF plant eine Show mit Gottschalk – über die 80er-Jahre. Außerdem soll Gottschalk anlässlich seines 70. Geburtstags im kommenden Jahr noch einmal „Wetten, dass ..?“ moderieren.

Thomas Gottschalk- Überreste seiner Villa Thomas Gottschalk- Überreste seiner Villa Es sind nur noch Überreste zu sehen: Thomas Gottschalk verlor bei den Waldbränden in Kalifornien sein Hab und Gut. Seine Villa in Malibu brannte fast vollständig ab. Foto: Reed Saxon / dpa Stimmen Sie ab 14 Bewertungen

Thomas Gottschalk- Überreste seiner Villa Der Entertainer und seine Frau Thea wohnten seit 1990 in Kalifornien. Foto: STRINGER / REUTERS Stimmen Sie ab 6 Bewertungen

Thomas Gottschalk- Überreste seiner Villa Als das Feuer ausbrach, hielt sich Thea Gottschalk in dem Haus auf. Sie konnte nur die Katzen und ein Auto retten. Foto: Reed Saxon / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Thomas Gottschalk- Überreste seiner Villa Die berühmte Mühle, die auf dem Anwesen stand, ist abgebrannt. Foto: Reed Saxon / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Thomas Gottschalk- Überreste seiner Villa Schuld ist das „Woolsey“-Feuer, das nahe Malibu wütet. Foto: Reed Saxon / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen



Thomas Gottschalk- Überreste seiner Villa In den Flammen verbrannte auch Gottschalks Rilke. Er hatte das Gedicht „Der Panther“ in der Handschrift von Rainer Maria Rilke an der Wand hängen. Foto: Reed Saxon / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Thomas Gottschalk- Überreste seiner Villa Das Feuer war gnadenlos und zerstörte einen Wert von mehreren Millionen Euro. Foto: Reed Saxon / dpa Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

ProSieben, Donnerstag, 4. April, 20.15 Uhr

(cho)