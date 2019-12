"The Voice of Germany": Yvonne Catterfeld nicht mehr Jurorin

View this post on Instagram

Schweren Herzens verabschiede ich mich nach 3 intensiven Jahren bei @thevoiceofgermany 😔 Ich habe es geliebt, als Coach für andere da zu sein, sie zu fördern, Potential zu entdecken, aber es ging auch über das normale Maß hinaus und ich war immer da für alle, die es in Anspruch nahmen. Die Arbeit als Coach hat mich selbst inspiriert und meine eigene Leidenschaft an der Musik geweckt. Deshalb ist der Moment gekommen, dass ich mir wieder Zeit für mich nehme, um an meinem Potential zu arbeiten sowohl als Schauspielerin bei Wolfsland als auch endlich neue Songs zu schreiben, damit ich bald mit Euch wiederum meine Gedanken und meine Musik teilen kann. Ich bleibe aber @thevoicesenior erhalten und freue mich, wenigstens ein paar Tage in meinem Lieblingsstudio zu verbringen! #thevoice #thevoiceofgermany #bestezeit #bestesformat #tvog #abschied #sänger #talented #prosieben #sat1 #songwriter #musik Copyright 📷 @olafheinestudio und @prosieben