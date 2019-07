"Forbes"-Liste: Taylor Swift bestbezahlte Prominente

New York Die US-Sängerin Taylor Swift hat mit einem geschätzten Jahreseinkommen von rund 185 Millionen Dollar dem US-Magazin "Forbes" zufolge in den vergangenen zwölf Monaten mehr verdient als jeder andere Prominente weltweit. Swift sei damit zum zweiten Mal nach 2016 auf Platz eins der Liste der 100 am besten bezahlten Promis, teilte "Forbes" mit. Ein Großteil ihrer Einnahmen komme von Tourneen. Hinter Swift landeten TV-Sternchen Kylie Jenner, Musiker Kanye West, Fußballer Lionel Messi und Musiker Ed Sheeran.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder