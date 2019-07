Nach Unwetter-Freitag: Nur noch kleinere Zwischenfälle

Eisenach (dpa) – Nach einem teils unwetterartigem Freitag ist es in der Nacht in Deutschland weitgehend ruhig geblieben. Vereinzelt blockierten umgestürzte Bäume die Straße, zum Beispiel im Bereich des Polizeipräsidiums Göttingen. Auf der Autobahn 5 südlich von Darmstadt stand am Abend die Fahrbahn in beiden Richtungen unter Wasser. Vereinzelt liefen erneut Keller mit Wasser voll. Am frühen Morgen hob der Deutsche Wetterdienst alle Unwetterwarnungen auf, lediglich in Teilen Bayerns warnten die Meteorologen noch vor Starkregen.

