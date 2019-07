Polizeieinsatz am Gleis 7 des Frankfurter Hauptbahnhofs: Ein Kind fiel dort auf die Gleise, als gerade ein ICE einfuhr.

Frankfurt/Main. Am Frankfurter Hauptbahnhof ist am Montag ein Kind ins Gleisbett gefallen – kurz bevor ein Zug einfuhr. Ein Mann wurde festgenommen.

Kind offenbar in Frankfurt vor Zug gestoßen und gestorben

Drama am Frankfurter Hauptbahnhof: Ein Kind sei nach ersten Erkenntnissen auf die Gleise geraten und offenbar von einem einfahrenden Zug überrollt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Es starb nach an der Unfallstelle.

Wie der Hessische Rundfunk (hr) unter Berufung auf die Polizei berichtet, sei das Kind von einem Mann gestoßen worden. Auch die „Bild“-Zeitung berichtete, das Kind sei am Gleis 7 vor einen einfahrenden ICE geschubst worden.

Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Es sei jedoch ein Mann festgenommen worden. Ob und inwiefern er etwas mit dem Vorfall zu tun habe, müsse noch geklärt werden.

Kind in Frankfurt vor ICE gefallen: Das berichtet eine Zeugin

Nach dem Zwischenfall am Frankfurter Hauptbahnhof wurden vier Gleise gesperrt. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Eine Augenzeugin, die in dem einfahrenden ICE 592 aus Düsseldorf saß, sagte dem hr, die Leute seien heulend zusammengebrochen. Mehrere Reisende hätten medizinisch versorgt werden müssen.

Am Hauptbahnhof sei es zu einem „massiven Polizeieinsatz“ gekommen. Auch auf den Bahnverkehr hatte der Vorfall Auswirkungen. Vier Gleise seien gesperrt worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

(dpa/cho)