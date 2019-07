Ärztekammer listet Abtreibungsärzte auf – und erntet Kritik

Die Bundesärztekammer hat eine neue offizielle Liste mit Ärzten, die Abtreibungen vornehmen, veröffentlicht. Kurz nach der Veröffentlichung wird harsche Kritik laut.

So seien für das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen gerade einmal drei Praxen gelistet, sagte die frauenpolitische Sprecherin der Grünen, Ulle Schauws, am Dienstag. „Ungewollt schwangeren Frauen in Not hilft das nicht.“

Im Netz wird Liste mit Abtreibungsärzten stark kritisiert

Vor allem auf Plattformen wie Twitter wird die Liste stark kritisiert. „Die im Kompromiss zu #219a angekündigte Liste der Bundesärztekammer mit Ärzt*innen, die Abbrüche durchführen, ist online. Darauf stehen deutschlandweit nur 87 Praxen! Im bevölkerungsreichsten Bundesland #NRW drei und in zwölf Bundesländern keine einzige“, schreibt etwa Journalistin Teresa Bücker.

„Die Bundesärztekammer informiert seit gestern offiziell darüber, wo Frauen Abtreibungen durchführen können. Es gibt 2056 Städte in Deutschland – auf der Liste sind 6. Soviel zum Thema #219a und der Versorgung von Frauen mit öffentlichen Informationen“, schreibt eine andere Nutzerin.

Eine weitere Nutzerin meint: „Muss frau dann halt gut planen, so ne ungewollte Schwangerschaft. Kann dann gleich nen Städtetrip dran hängen – ach wenn ich schon Mal da bin.“

56 von 87 Praxen sind in Berlin

Ob Ärztinnen und Ärzte sich auf eine bundesweite Liste setzen lassen wollten, sei ebenfalls fraglich. Die Bundesärztekammer hatte am Montag die umstrittene Liste online gestellt als Teil der umstrittenen Reform von Paragraf 219a des Strafgesetzbuches.

Die Übersicht umfasst vorerst 87 Einträge von Arztpraxen und anderen Einrichtungen. Darunter sind 56 in Berlin, 26 in Hamburg und neben drei Praxen in Nordrhein-Westfalen zwei in Hessen.

Der Bundestag hatte im Februar einen Kompromiss der großen Koalition zum sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche beschlossen . Ärzte dürfen demnach öffentlich machen, dass sie Abbrüche vornehmen - weitere Informationen etwa über Methoden sind aber nicht erlaubt.

Liste soll monatlich aktualisiert werden

Eingeführt wurde mit der Reform auch, dass die Bundesärztekammer eine zentrale Liste mit Ärzten, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen führt, die Abtreibungen vornehmen. Sie soll monatlich aktualisiert werden.

Die aktuell vorhandenen Einträge beruhten hauptsächlich auf bereits existierenden Listen für Hamburg und Berlin, erläuterte die Kammer auf Anfrage. Mit dem Start der Online-Plattform könnten nun Ärzte aus ganz Deutschland einen Eintrag beantragen.

Da dies freiwillig ist, sei die Liste „möglicherweise nicht vollständig“, erläutert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die die Übersicht ebenfalls auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Fall der Ärztin Kristina Hänel weiter vor Gericht

Anfang Juli war das Urteil gegen die Ärztin Kristina Hänel aufgehoben worden. Sie war vor der Reform von Paragraf 219a im Strafgesetzbuch wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte entschieden, dass seit März eine neue Rechtslage zu Informationen über Abtreibungen gelte, die die Ärztin besser stelle.

Der Rechtsstreit ist damit aber nicht beendet. Denn nun muss sich das Landgericht Gießen erneut mit dem Fall befassen. Dieses hatte im November 2017 Kristina Hänel zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt. (dpa/msb)