Gewitter: „Wacken Open Air“ erneut wegen Unwetter evakuiert

Dunkle Wolken über Wacken: Am Mittwoch musste das Festival-Gelände wegen Unwetters evakuiert werden.

Wacken. Am Freitag ist das „Wacken Open Air „ erneut evakuiert worden. Es kündigten sich Hagel und Gewitter an. Das Bühnenprogramm wurde gestoppt.

Auch am Freitag konnten die Musikfans beim „Wacken Open Air“ nicht ungestört feiern – erneut gab es eine Unwetterwarnung. Bereits Mittwoch ist das Gelände evakuiert worden.

Freitag kündigten die Wetterdienste erneut Gewitter, auch Hagel an. Die Veranstalter wollten lieber nichts riskieren – und gaben die teilweise Räumung bekannt.

Das Bühnenprogramm pausiere, weil ein Gewitter im Anmarsch sei, teilten die Veranstalter mit. Das Infield, also der Bereich, in dem die Konzerte stattfinden, werde entsprechend geräumt, erklärten sie. Auf Twitter erklärte die Band Everygrey, ihr Auftritt sei 30 Minuten verzögert vorgesehen: „Stick with us“, „bleibt bei uns“, schrieben sie.

Wegen eines Unwetters ist das „Wacken Open Air“-Gelände am Mittwochabend bereits einmal zwischenzeitlich teilweise geräumt worden. Gegen 17.30 Uhr forderten die Festivalmacher bei Facebook die Besucher auf, Schutz zu suchen.

Auch in Hannover gibt es Sorge vor Unwettern – hier soll am Abend Ed Sheeran vor Zehntausenden Fans auftreten. Eine herannahende Gewitterfront macht auch hier den Veranstaltern Sorgen.

Erste Evakuierung am Mittwoch: Auch Freitag heftige Unwetter erwartet

Im Wackinger Village und im Bereich vor einer Bühne wurden die Metal-Fans aufgefordert, das Gelände zu verlassen, wie die Polizei mitteilte. Diese beiden Bereiche waren für die Besucher bereits zugänglich, das übrige Gelände wurde erst am Donnerstag eröffnet.

Betroffen war auch der Auftritt der „Wacken Firefighters“. Die Show der örtlichen Feuerwehrkapelle gilt als inoffizieller Auftakt des Festivals. Sie wurde nach dem dritten Lied abgebrochen. Der Campingplatz war nicht betroffen.

Nach nur rund einer Stunde wurde das Gelände wieder freigegeben. „Metalheads, das Unwetter ist vorbeigezogen! In Kürze wird das Programm fortgeführt, die anschließenden Konzerte und Aktivitäten finden etwa eine Stunde später als angegeben statt“, teilten die Organisatoren um 18.30 Uhr bei Facebook mit.

Wacken Open Air erwartet 75.000 Besucher

Zur 30. Auflage des Festivals werden rund 75.000 Besucher und 200 Bands erwartet. Die Tickets sind seit knapp einem Jahr ausverkauft. Die Polizei geht aber auch in diesem Jahr von einem weitgehend friedlichen Verlauf aus.

(dpa/ba)