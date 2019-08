Fünf Verletzte bei Balkoneinsturz in Baden-Württemberg

Göppingen. In Göppingen in Baden-Württemberg ist ein Balkon eingestürzt und mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Am Donnerstagabend hat es in Göppingen in Baden-Württemberg einen schweren Unfall gegeben. Fünf Menschen wurden verletzt als ein Balkon an einem Wohnhaus einstürzte.

Wie die Polizei mitteilte hatte die morsche Balkonkonstruktion dem Gewicht der fünf Menschen nicht standgehalten und es kam zum Einsturz. Die fünf Personen fielen mit nach unten und wurden verletzt. Unter den Opfern war auch ein Kleinkind.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte.

Balkon-Unglück – auch in Stuttgart stürzte ein Vorbau ab

In Stuttgart war Anfang Juli ein Balkon unter einem zu schweren Planschbecken zusammengebrochen. Auch in diesem Fall war der Balkon größtenteils aus Holz gefertigt.

In China ist derweil ein Balkon-Unglück positiv ausgegangen. Ein Zweijähriger überlebte einen Sturz aus dem sechsten Stock eines Hochhauses. (ac/dpa)