Totes Baby gefunden: Mutter bei Wacken-Festival festgenommen

Ein totes Baby ist auf einem Feld in Schleswig-Holstein entdeckt worden.

Rieseby. Auf einem Feld in Schleswig-Holstein wurde ein totes Baby entdeckt. Die Mutter wurde bei kurz danach beim Wacken-Festival festgenommen.

Auf einem Feld im schleswig-holsteinischen Rieseby ist ein toter Säugling entdeckt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Kiel am Freitag mitteilte, ist die Identität der Mutter des Babys bekannt. Die Frau sei beim Wacken Open Air in der Nacht zu Freitag festgenommen und anschließend vernommen worden, wie die Polizei bestätigte.

Der Säugling sei am Donnerstagabend gefunden worden. Der Säugling soll schon länger auf dem Feld gelegen haben. Weitere Ermittlungen und ein Gutachten der Rechtsmedizin müssten nun klären, „ob es sich um eine Totgeburt gehandelt hat oder anderenfalls ein Tötungsdelikt in Betracht kommt“. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Bei der Mutter soll es sich um eine Frau Mitte 20 aus der Region handeln. Die Frau habe angegeben, dass es sich um eine Totgeburt gehandelt habe. Mittlerweile ist sie wieder auf freiem Fuß, wie die Kieler Staatsanwaltschaft bekanntgab.

75.000 Besucher auf Wacken Open Air

Das Wacken Open Air findet dieses Jahr zum 30. Mal statt . Es werden rund 75.000 Besucher und 200 Bands erwartet. Die Tickets waren seit knapp einem Jahr ausverkauft. Schon vor dem offiziellen Start des Festivals mussten Teile des Geländes am Mittwoch wegen eines Unwetters geräumt werden. Auch am Freitag kam es erneut zu Evakuierungen wegen einer Unwetterwarnung . (jei/dpa)