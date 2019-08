Wegen Missbrauchs angeklagter US-Banker Epstein ist tot

New York. Der wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Investmentbanker Jeffrey Epstein ist tot. Er soll Suizid begangen haben.

Der wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagte US-amerikanische Investmentbanker Jeffrey Edward Epstein soll am Samstagmorgen (Ortszeit) in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden worden sein. Das berichten verschiedene US-Medien. Epstein soll sich laut der Nachrichtenagentur AP umgebracht haben. Zuerst berichtete ABC-News von dem Vorfall.

Jeffrey Epstein is dead. Sources tell @abc Epstein committed suicide at MCC Manhattan — Aaron Katersky (@AaronKatersky) August 10, 2019

Vor rund vier Wochen hatte die New Yorker Staatsanwaltschaft neue Vorwürfe gegen Epstein erhoben. Sie beschuldigt ihn, zwischen 2002 und 2005 Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Epstein plädierte auf nicht schuldig.

Prozess gegen Epstein war für 2020 angesetzt

Erst Ende Juli war Epstein US-Medienberichten zufolge verletzt in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Nähere Informationen zu dem Vorfall gab es jedoch zunächst nicht und er kam bei der Anhörung vergangene Woche nicht zur Sprache. Epstein war bei der Anhörung anwesend, äußerte sich jedoch nicht.

Der Prozess gegen den US-Unternehmer war zuletzt für Juni 2020 angesetzt worden. Richter Richard Berman legte am Mittwoch an einem Gericht in New York den Prozessbeginn vorläufig auf den 8. Juni 2020 fest, wie US-Medien berichteten. Epsteins Anwalt hatte ursprünglich um noch mehr Zeit gebeten, insgesamt 13 Monate, um die vielen Beweisdokumente durchzugehen.

Ein Richter entschied, dass der 66 Jahre alte Epstein bis zum Beginn seines Prozesses im Gefängnis bleiben muss. Der Richter hatte geurteilt, dass Epstein eine „Gefahr für andere und die Gemeinschaft“ sei. Damit war der Richter der Argumentation der Staatsanwaltschaft gefolgt, die für den reichen Unternehmer, der zahlreiche Anwesen weltweit und ein eigenes Flugzeug hat, ein hohes Fluchtrisiko sieht.

Epsteins Verteidigung hatte dagegen gefordert, den Unternehmer in seinem Anwesen in Manhattan unter Hausarrest zu stellen und Medienberichten zufolge eine Kaution in hoher zweistelliger Millionenhöhe angeboten.

Anschuldigungen gegen Epstein bereits 2008

Der 1953 in New York geborene Epstein hat unter anderem als Lehrer und Investmentbanker gearbeitet und sich immer gerne mit Stars und Politikern in der Öffentlichkeit gezeigt.

Bereits 2008 gab es Anschuldigungen gegen den schwerreichen Geschäftsmann. Damals war er einem Bundesverfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen, indem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft auf Bundesebene einging, die ihn vor weiteren Ermittlungen bewahrte.

Epstein bekannte sich damals schuldig, Klienten mit minderjährigen Prostituierten versorgt zu haben, und saß eine Gefängnisstrafe von 13 Monaten ab – teils unter gelockerten Bedingungen. Im Gegenzug kam er ohne Verfahren vor einem Bundesgericht davon.

Dem Deal hatte der damalige Staatsanwalt in Florida, Alexander Acosta, zugestimmt – nach den neuen Vorwürfen gegen Epstein war dieser daraufhin von seinem aktuellen Amt als US-Arbeitsminister zurückgetreten.

(jei/dpa)

• Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und y0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.