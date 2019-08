Die beiden Soldaten der kolumbianischen Luftwaffe hingen an einem Seil unter einem Hubschrauber – und stürzten in den Tod.

Medellín. Vor den Augen der Zuschauer sind zwei Soldaten bei einer Flugshow in Kolumbien in den Tod gestürzt. Die Absturz-Ursache ist unklar.

Horror-Unfall: Soldaten stürzen bei Flugshow in den Tod

Horror-Unfall bei einem Stadtfest in Kolumbien: Vor den Augen von vielen Menschen sind zwei Soldaten der kolumbianischen Luftwaffe in den Tod gestürzt. Iván Duque, der Präsident Kolumbiens, bestätigte den Vorfall auf Twitter.

Die Soldaten hatten sich an einer riesigen kolumbianischen Flagge festgehalten, die an einem Seil von einem Hubschrauber hing. Bei einer Flugshow war der Hubschrauber am Sonntag über die Stadt Medellín geflogen.

Medellín: Video zeigt, wie Soldaten abstürzen

Auf einem Video, das im Internet verbreitet wurde, ist zu sehen, wie das Seil reißt – und die beiden Männer Dutzende Meter in die Tiefe stürzen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.

Lamentamos la muerte del Técnico Subjefe Jesús Mosquera y del Técnico Cuarto Sebastián Gamboa durante exhibición aérea en la Feria de las Flores. Toda nuestra solidaridad con sus familias. He dado instrucción a @mindefensa determinar con celeridad las causas de este accidente. — Iván Duque (@IvanDuque) August 11, 2019

Präsident Iván Duque kündigte eine schnelle Aufklärung durch das Verteidigungsministerium an und sprach den Familien der Soldaten sein Mitgefühl aus.

Bei Flugshows passieren immer wieder tödliche Unglücke. Im Juni war ein deutscher Pilot bei einem Kunstflug in Polen gestorben. 2016 kam ein Kunstflieger bei Moskau beim Absturz einens Kampfjets ums Leben. (dpa/moi)