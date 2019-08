Fernsehgarten: So reagiert das ZDF auf den Mockridge-Eklat

Was für ein Eklat im ZDF-Fernsehgarten: Comedian Luke Mockridge benahm sich auf der Bühne daneben. Er erzählte schlechte Witze und simulierte Pupsgeräusche. Das Publikum quittierte den Auftritt unter anderem mit Buhrufen, wie auf zahlreichen auf YouTube gestellten Videos zu sehen ist. Den Auftritt fand vor allem eine nicht lustig: Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel. Sie reagierte wütend auf den Vorfall.

Womöglich war der Auftritt aber auch nur eine Inszenierung für eine eigene Show des Comedians. Nun wird spekuliert, ob Mockridge den Auftritt nicht genutzt hat, um Material für seine eigene Show zu produzieren.

Der Auftritt könnte also von vornherein als Scherz ausgelegt worden sein, der dann in einer der kommenden Folgen der „Greatnightshow“ aufgelöst wird. Wie die „Bild“ berichtet, soll Mockridge ein eigenes Kamerateam mit zum Fernsehgarten gebracht haben.

Das scheint auch das merkwürdige Verhalten des Comedians vor der Sendung zu erklären. Wie die Moderatorin in der Sendung verrät, habe Luke Mockridge am Morgen nicht an den Proben teilgenommen. Er habe verschlafen, sei laut Kiewel seine Ausrede gewesen. Angesichts dieses Auftritts liegt allerdings die Vermutung nah, dass der Comedian alles von langer Hand geplant hat. Noch bleibt jedoch die Frage nach dem Warum.

Bereits während der Sendung fragten sich viele, was wirklich hinter Mockridge Eklat-Auftritt stecken könnte. Dabei wird in den sozialen Medien auch immer die Vermutung geäußert, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dahinter stecken könnten. Beide haben in der Vergangenheit mit ähnlichen Aktionen bereits für Wirbel gesorgt.

Das ZDF reagierte bereits auf den Auftritt. Auf Twitter ging es ansonsten aber vor allem um die Reaktion von „Kiwi“. Viele zeigten sich überrascht.

Der Komiker erzählte Witze über alte Menschen („Sie haben graue Haare, sie sind schrumpelig und sie riechen immer nach Kartoffeln“), machte Furzgeräusche und lief wie ein Affe über die Bühne. Einige Zuschauer im Mainzer Fernsehgarten quittierten den Auftritt am Sonntag mit Buhrufen. Die Bestürzung über seinen Auftritt war so groß, dass sogar „Kiwi“ dazwischen ging.

Wer ist Luke Mockridge – Fakten zum Comedian

Luke Mockridge wurde 1989 in Bonn geboren und aufgewachsen

Er besitzt die italienische und kanadische Staatsbürgerschaft

Mockridge ist in zahlreichen TV-Sendungen und auf YouTube zu sehen

Seit 2015 hat er seine eigene Show auf Sat.1

„Verzeihung, lieber Luke. Hallo?“, sagte sie. Der Komiker verabschiedete sich daraufhin vom Publikum. Was war genau passiert?

Um kurz vor 13 Uhr betrat der Comedian die Bühne, doch mit seinem Programm sorgte er nicht für Lacher, sondern eher für Irritationen – beim Publikum und bei Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel. Schon seine Begrüßung sorgte für Verwunderung. So grüßte er winkend in die Runde und rief „Na, ihr Opis“.

ZDF Fernsehgarten: Video von Luke Mockridge

Während zunächst noch verhaltenes Lachen dominierte, war damit schnell Schluss. Sein erster Witz über der oder die runde Ecke sowie ein Kalauer über ältere Herrschaften kamen gar nicht mehr gut an. Als er dann auch noch eine Banane als Telefon zückte und wenig später mit seiner Achsel Furzgeräusche produzierte, konnte kaum noch jemand im Publikum lachen.

Auf YouTube macht die Szene bereits die Runde.

Youtube- Auftritt von Luke Mockridge im ZDF-Fernsehgarten

Auch Andrea Kiewel hatte für den Auftritt wenig Verständnis. Als die Kamera kurz auf die Moderatorin schwenkte, sah man sie verständnislos den Kopf schütteln. Kurz danach moderierte sie den Auftritt einfach ab.

Andrea Kiewel reagiert schlagfertig

Was sie von dieser Showeinlage hält, machte Kiewel kurz danach im TV mehr als deutlich: „Ich mache diese Sendung jetzt seit 19 Jahren. Das, was Luke Mockridge da abgezogen hat, ist an Unkollegialität nicht zu überbieten. Diese Sendung gibt es seit 33 Jahren. Und dass es dann ein junger Künstler wagt, auf meiner Bühne, vor meinem Publikum, wie ein Affe herumzuspringen, ist das Mieseste, was man unter Künstlern machen kann.“

Mockridge: Instagram bleibt stumm

Auch in den sozialen Netzwerken wird bereits spekuliert. Mockridge selbst war nach dem Auftritt nicht für eine Stellungnahme zu erreichen - auch auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte er vorerst nichts dazu.

Stecken etwa Joko & Klaas hinter dem Auftritt. Foto: Reto Klar

Erst vor rund zwei Monaten hatte Sat.1 eine neue Show mit Mockridge angekündigt: „Luke! Die Greatnightshow“ soll demnach „die größte, beste und früheste Late-Night-Show aller Zeiten“ werden und am 13. September starten.

Nun wird spekuliert, ob Mockridge den Auftritt nicht genutzt hat, um Material für seine eigene Show zu produzieren. Der Auftritt könnte also von vornherein als Scherz ausgelegt worden sein, der dann in einer der kommenden Folgen der „Greatnightshow“ aufgelöst wird. Wie die „Bild“ berichtet, soll Mockridge ein eigenes Kamerateam mit zum Fernsehgarten gebracht haben.

Ist das peinlich, niemand klatscht.

Genau mein Humor. #Fernsehgarten — Zehn_Finger (@Zehn_Finger) August 18, 2019

Der merkwürdige Auftritt beschäftigte die Menschen auch in den sozialen Medien: Die Begriffe „Fernsehgarten“ und „Luke Mockridge“ standen am Sonntag zeitweise in den Twitter-Trends in den Top 5. Auch das ZDF selbst äußerte sich nach dem Auftritt bei Twitter - und zeigte Humor: „Wir haben leider vergessen das Playback von @lukemockridge einzuspielen.“

An alle #Fernsehgarten-Zuschauer:

Wir haben leider vergessen das Playback von @lukemockridge einzuspielen. 😉 — ZDF (@ZDF) August 18, 2019

Eine Auswahl weiterer Kommentare finden Sie hier:

„Das Gesicht von Kiewel kennt eine neue Emotion: ‘Blanker Hass’“

„Man muss Luke Mockridge zugestehen, er hat das erste Mal echte Emotionen in den #Fernsehgarten gebracht:den tiefen Hass in Kiwis Gesicht.“

„Sorry Luke, ich mag dich echt gerne, aber Kiwi hat Recht. Das war ein respektloser Auftritt. #Fernsehgarten“

Luke Mockridge ist der dritte von sechs Söhnen von Margie Kinski und Bill Mockridge. Der Vater wurde in der Rolle des Erich Schiller in der „Lindenstraße“ bekannt, mehrere der Söhne arbeiten im Showbusiness.

Erst kürzlich musste der ZDF-Fernsehgarten wegen eines Unwetters evakuiert werden. Die Sendung ging dann in einem kleinen Gartenhaus weiter.

ZDF Fernsehgarten in der Mediathek

Wer die Sendung verpasst hat, kann sich den ZDF-Fernsehgarten auch in der Mediathek anschauen. Den Link dazu finden Sie hier.