In Hamburg geflohener mutmaßlicher Sexualstraftäter gefasst

Ein in Hamburg entflohener mutmaßlicher Sexualstraftäter ist am Dienstag in Berlin gefasst worden. Das teilte die Polizei mit.

Polizei suchte mit Hubschrauber und Fahndungsfoto

Er war am Montag aus der geschlossenen Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) ausgebrochen. Die Polizei Hamburg hatte unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm gesucht und dann mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet. dpa