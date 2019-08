Spektakulärer Überfall auf Geldtransporter in der Schweiz

Genf Gangster haben mit Maschinengewehren bewaffnet zwei Geldtransporter auf einer Autobahn in der Schweiz überfallen. Mit mehreren Autos blockierten sie die Transporter in der Nacht an einer Ausfahrt in der Nähe von Lausanne. Die Besatzung des einen Transporters konnte mit dem Fahrzeug fliehen. Die Insassen des anderen wurden zum Aussteigen gezwungen, bedroht und geschlagen. Die Täter flohen mit der Ladung des Transporters, nachdem sie den Transporter sowie einige ihrer eigenen Autos in Brand gesetzt hatten.

