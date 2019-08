Herne. In Herne mussten drei Häuser evakuiert werden, weil eine giftige Schlange entwischt ist. Die Feuerwehr greift auf Hausmittel zurück.

Kobra in Herne ausgebüxt – Feuerwehr jagt sie mit Klebeband

In Herne sucht die Feuerwehr nach einer flüchtigen, giftigen Kobra. Sie war am Sonntagnachmittag entwischt, weswegen in der nordrhein-westfälischen Stadt gleich drei Häuser evakuiert werden mussten. Etwa 30 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Die Häuser sind im Keller miteinander verbunden.

Eine Frau hatte die Schlange am Nachmittag im Treppenhaus entdeckt. Schnell habe sie den Notruf gewählt, sagt Stadtsprecher Christoph Hüsken der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“. Sofort seien die Einsatzkräfte ausgerückt, darunter zwei Schlangenexperten. Feuerwehr und Notarzt hatten noch bis in die Abendstunden vor den betroffenen Häusern Position bezogen.

Kobra in Herne entkommen: Warnung per App

Stadtsprecher Hüsken warnt: Im Umkreis von 500 Metern sollen die Menschen aufpassen. Wer die giftige Schlage sehe, solle Abstand halten und sofort einen Notruf wählen. „Auf keinen Fall anfassen“, betont er.

Die Einsatzkräfte suchen in Herne nach der flüchtigen Kobra. Foto: Michael Muscheid

Die Feuerwehr habe am Abend die Schlösser in den drei Häusern ausgetauscht, damit kein Unbefugter hinein könne. Gegen 20 Uhr wurde auch eine Warnung mit der Warn-App Nina an die Bevölkerung herausgegeben.

Schlangen-Besitzer hält noch mehr giftige Tiere

Die Schlange hat nach Angaben der Stadt mit 20 weiteren giftigen Tieren in der Wohnung gelebt. Der Besitzer habe dafür eine Erlaubnis. Regelmäßig sei die artgerechte Haltung kontrolliert worden: „Beim letzten Besuch war alles in Ordnung.“

Wie und warum das Tier entkommen konnte, sei noch nicht bekannt. Völlig unklar sei auch, ob sich die Schlange überhaupt noch im Haus aufhält. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich in dem ländlich geprägten Stadtteil ein großes Maisfeld.

Feuerwehr legt Mehl und Klebestreifen aus

In der Wohnung und im Hausflur haben die Einsatzkräfte derweil Mehl verstreut, um Spuren des Tieres zu sehen, falls es sich dort noch aufhält. Außerdem wurden viele Rollen Klebestreifen herbeigeschafft und ebenfalls ausgelegt – in der Hoffnung, dass die Schlange daran kleben bleibt.

Für den Fall, dass das Tier gesichtet wird, stehen neben der Haustür Greifzangen und eine Kiste für den Abtransport des bereit.

Nachbar: „Wenn die einen beißt, ist Ende im Gelände“

Nachbarn des Schlangen-Besitzers standen noch am Abend auf der Straße, um die Arbeit der Einsatzkräfte zu verfolgen – im sicheren Abstand. „Dass er Schlangen hat, wusste ich, aber nicht, dass es giftige sind“, sagt ein Nachbar aus dem selben Haus. Er habe ein mulmiges Gefühl: „Wenn die einen beißt, ist Ende im Gelände.“

Schräg gegenüber verfolgen zwei Frauen das Geschehen. „Wir haben alles dicht gemacht, auch die Kellerfenster sind zu“, sagt eine Nachbarin. Auch sie gingen mit einem mulmigen Gefühl ins Bett.

Wie lange der Einsatz noch dauert, ist völlig unklar. Die Präsenz der Rettungskräfte wurde am späten Abend heruntergefahren. „Wir beraten das weitere Vorgehen“, sagte der Sprecher.

Erst vor kurzem hatte auch die Feuerwehr in Schleswig-Holstein nach einer Schlange gesucht. Ein Junge fand die ausgebüxte Drei-Meter-Python schließlich bei einem Nachbarn.

Anfang des Jahres entdeckte die Feuerwehr in Düsseldorf eine zwei Meter lange Boa constrictor unter einer Heizung.

Dieser Text ist zuerst auf waz.de erschienen.