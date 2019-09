Feuer in Kino ausgebrochen: Rauchwolke über Bremer Weserpark

Bremen Dicke Rauchschwaden über Bremen: In einem Kino an einem Einkaufszentrum ist ein Feuer ausgebrochen. Das Kino wurde evakuiert.

In einem Kino am Shopping-Center Weserpark in Bremen ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr laut Medienberichten mitteilt, sei der Brand in zwei Räumen im Kino Cinestar Kristallpalast ausgebrochen und mittlerweile unter Kontrolle. Es brenne derzeit aber noch in Zwischenwänden zur Fassade hin, heißt es weiter. Verletzte soll es laut Feuerwehr nicht geben.

Das Gebäude des Kinos wurde nach Medienberichten geräumt, im angrenzenden Einkaufszentrum sei der Betrieb jedoch nicht eingeschränkt. Aufgrund des Brandes und dem damit verbundenen Großaufgebot der Feuerwehr sei jedoch eine Zufahrt zu dem Einkaufszentrum komplett gesperrt, teilte die Polizei über Twitter mit.

Große Rauchwolke am Weserpark zu sehen

Über Twitter verbreitete Videos von Augenzeugen zeigen große Rauchwolken über dem Gebäude.

(jei/dpa)