Vietransporter verunglückt – 13 Schweine verenden bei Unfall

Ein Viehtransporter mit Schweine ist in Niedersachsen verunglückt. 13 Tiere verendeten..

Ein mit Schweinen beladener Viehtransporter ist am Dienstagabend in Niedersachsen auf dem Weg zum Schlachthof verunglückt. Wie die Polizei berichtete, war der Lkw mit 162 Tieren in einer Kurve umgekippt. 13 Tiere verendeten.

Der Unfall gescha auf der B71 zwischen im niedersächsischen Landkreis Rotenburg zwischen den Gemeinden. Der Lkw war auf abschüssiger Straße unterwegs. Die im Anhänger eingeschlossenen und zum Teil eingeklemmten Schweine mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die überlebenden Tiere wurden umgeladen und weiter zu dem ursprünglichen Ziel des Transports, einem Schlachthof in der Nähe von Bremerhaven, gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. (dpa/mir)