Ein Toter bei Techno-Festival in Bingen nach Drogenkonsum

Bingen. Bei einem Festival in Bingen ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Bingen in Rheinland-Pfalz ist am frühen Sonntagmorgen ein Techno-Festival nach einem Todesfall abgebrochen worden. Ein 35-jähriger Mann war beim „Palazzo Summer Festival“ kollabiert und starb später in einem Krankenhaus. Nach Polizeiangaben haben mindestens zwei weitere Personen Beschwerden.

Die Beamten konnten vor Ort Ecstasy-Tabletten sicherstellen, die für den Tod und die Vergiftungen verantwortlich sein könnten. Bei den Drogen handelte es sich um hellgrüne Tabletten, die die Form der des Logos der US-Football-Liga NFL hatten.

Nach dem Konsum der Ecstasy-Tabletten hatten mindestens drei Partygäste über Übelkeit geklagt und wurden medizinisch behandelt. Der 35-Jährige war zusammengebrochen und von Rettungskräften noch am Veranstaltungsort reanimiert worden. In einem Krankenhaus starb der Mann später.

Tod bei „Palazzo Summer Festival“: Was die Veranstalter sagen

In einem Statement auf der Facebook-Seite des Veranstalters war von „medizinischen Vorfällen“ die Rede. Diese Vorgänge hatten die Veranstalter dazu veranlasst, das Festival abzubrechen.

Für die Veranstaltung waren namhafte DJs wie Felix Kröcher und Andy Düx gebucht worden. Das Festival war Teil einer Event-Reihe, die es schon seit gut zehn Jahren gibt.

Experten haben zuletzt Ende August davor gewarnt, dass auch in Deutschland Ecstasy-Pillen im Umlauf sind, die so hoch dosiert sind, dass teilweise schon eineinhalb Pillen zum Tod führen können. Ausgangspunkt für diese Warnungen war ein Fall aus Leverkusen. Ein Teenager war dort an einer Überdosis gestorben und die Polizei warnte deshalb vor hoch dosierten Ecstasy-Pillen. (ac)