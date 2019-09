Tansania: Mann ertrinkt bei Heiratsantrag unter Wasser

Ein junger Amerikaner wollte mit einem Unterwasser-Antrag im ostafrikanischen Tansania um die Hand seiner Freundin anhalten. Dabei starb der Mann.

Wie der Sender CNN berichtete, befand sich die Freundin des Mannes in einem Unterwasser-Hotelzimmer, als er von außen zu ihr hinabtauchte. In einem Video des Antrags, das die Frau auf Facebook teilte, ist zu sehen, wie der Amerikaner eine handgeschriebene Liebesbotschaft ans Fenster des Hotelzimmers hält.

„Ich kann nicht lange genug die Luft anhalten, um dir zu sagen, was ich alles an dir liebe. (...) Willst du meine Frau werden?“, stand darauf. Am Ende des etwa vierzigsekündigen Videos zieht der Mann einen Ring aus der Tasche seiner Badehose und schwimmt dann in Richtung Wasseroberfläche.

„Du hast meine Antwort nie gehört.“

Dorthin habe er es nicht geschafft, schrieb die Freundin auf Facebook. „Du hast nie meine Antwort gehört: „Ja! Ja! Eine Million Mal, ja, ich werde dich heiraten!““, schrieb sie. „Wir konnten uns nicht mehr umarmen und den Beginn des Restes unseres gemeinsamen Lebens feiern, denn der beste Tag unseres Lebens wurde zum Schlimmsten, als das Schicksal seine grausamste Wendung nahm.“

Die Schwester des Mannes sagte CNN: „Wir wissen, dass er ertrunken ist, aber wir kennen die Umstände nicht.“ Die Leiche ihres Bruders sei zunächst nicht in die USA zurückgebracht worden.

Das Hotel auf der Insel Pemba, in dem das Paar wohnte, sprach laut CNN von einem „tragischen Unfall“. Lokale Behörden untersuchten den Fall. Das US-Außenministerium habe den Tod eines US-Touristen in Tansania bestätigt. (jb/dpa)

