Mutter und Baby tot: Behörden schließen drei Apotheken

Das Glukosegemisch war in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln produziert worden.

Warum war ein Glukosegemisch aus einer Kölner Apotheke vergiftet? Und steckt Vorsatz dahinter? Nach dem Tode einer jungen Mutter und ihres Babys warnt die Kölner Polizei weiter eindringlich vor Mitteln, die in der Apotheke gekauft worden sind. Die Frau und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind waren in der vergangenen Woche gestorben.

Die Bezirksregierung Köln und das Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen haben nun die Schließung von drei Apotheken im Zusammenhang mit dem Vorfall angeordnet. Unter den Apotheken ist auch diejenige, aus der die verstorbene Frau die Glukoselösung hatte.

Wie die Bezirksregierung auf Twitter mitteilte, werden die Apotheke am Bilderstöckchen (Hauptapotheke) sowie die beiden Filialapotheken (Heilig-Geist-Apotheke, Contzen-Apotheke) geschlossen.

Die 28-jährige Frau hatte für einen Diabetes-Test ein Glukosegemisch eingenommen, das die Heilig-Geist-Apotheke im Kölner Stadtteil Longerich hergestellt und verkauft hatte. Eine Obduktion hatte ergeben, dass die junge Mutter an Organversagen starb.

Die Ärzte hatten noch versucht, durch einen Notkaiserschnitt das Baby zu retten. Es starb allerdings nach der Geburt. Auch bei dem Neugeborenen war Organversagen die Todesursache, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch bekannt gab.

In einem Behälter mit der Glukoselösung in der Apotheke sei ein toxischer, also giftiger Stoff festgestellt worden, hatte ein Polizeibeamter am Dienstag auf einer Pressekonferenz berichtet. Am Mittwoch berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass es sich um ein Narkose-Mittel gehandelt haben soll.

Mutter und Baby tot wegen giftigem Mittel aus Apotheke

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Tötungsdelikts gegen Unbekannt. Wie Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sagte, war der Glukose-Lösung ein „toxischer Stoff beigemischt, den es in Apotheken gibt, der aber in dem Gemisch rein gar nichts zu suchen hatte.“ Ob dies vorsätzlich oder fahrlässig geschah, sei noch unklar, so Bremer.

Einem „Bild“-Bericht zufolge handelt es sich bei dem Stoff um ein Mittel für lokale Betäubung. Auch der WDR schreibt von einem Betäubungsmittel. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch die Stadt Köln wollten das allerdings zunächst nicht kommentieren.

Mutter und Baby tot: Ermittlungen wegen Tötungsdelikt

Bei einer zweiten Frau, die das gleiche Mittel eingenommen hatte, waren ebenfalls Komplikationen aufgetreten, hatte die Polizei berichtet. Diese Frau habe die Einnahme abgebrochen. Ein Arzt habe beide Fälle am vergangenen Donnerstag gemeldet.

Die Ermittler können nach Angaben eines Sprechers nicht ausschließen, dass weiteres giftiges Material im Umlauf ist. Polizei und Stadt Köln warnen ausdrücklich davor, Mittel mit Glukose einzunehmen, die in der Apotheke zusammengestellt wurden. Patienten, die glukosehaltige Präparate dieser Apotheke besitzen, sollten sie nicht einnehmen und umgehend bei der nächsten Polizeiwache abgeben.

Tod wegen giftigem Glukosegemisch: Mordkommission ermittelt

Während die Herstellung und Abfüllung von Arzneimitteln Apothekern zufolge sehr genau dokumentiert werden muss, ist das bei Glukose nicht der Fall, da diese als Lebensmittel gilt. „Das ist einfach Traubenzucker“, sagt Apothekerin Dagmar Hussmann, die an der PTA-Akademie in Köln pharmazeutischen Nachwuchs ausbildet. Trotzdem müsse jede Apotheke Substanzen auf ihre Identität überprüfen. „Ungeprüfte Glukose geht eigentlich in keiner Apotheke über den Ladentisch“, sagt Hussmann.

Es könne tatsächlich sein, dass aus den Unterlagen der Kölner Apotheke nicht hervorgehe, wer dort für die Abfüllung des tödlichen Gemischs verantwortlich war, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Man sei aber dabei, das zu prüfen. Außerdem sei die rund 20-köpfige Mordkommission dabei, weitere Zeugen zu befragen, Lieferketten nachzuverfolgen und Beweismittel zu untersuchen.

Apotheker hat keine Erklärung für Todesfälle nach Mitteleinnahme

Die Todesfälle stellen den Apothekeninhaber Till Fuxius nach eigenen Angaben vor ein Rätsel. „Ich bin fassungslos, ich kann es mir nicht erklären“, sagte Fuxius der Deutschen Presse-Agentur.

Er vertraue auf die Ermittlungen der Polizei. „Dabei bin ich Zeuge, nicht Beschuldigter“, betonte der Apotheker. Seine Apotheke bleibe geöffnet. Sie habe seit Jahren ihre Patienten gut versorgt und werde dies weiter tun.

Selbst hergestellte Arzneimittel würden aber vorerst nicht mehr angeboten. „Das ist eine unvorstellbare persönliche Tragödie“, sagte der Inhaber. (dpa/moi/les)