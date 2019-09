Everest-Stau-Fotograf: 13 Achttausender in sechs Monaten

Kathmandu "Mission Possible": Es ist möglich, alle zwei Wochen einen Achttausender zu erklettern. Der Nepalese Nirmal Purja - bekannt geworden durch sein Foto vom "Stau" am Mount Everest - hat in nur sechs Monaten 13 der 14 höchsten Berge der Welt bestiegen.