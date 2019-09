Bad Lausick. Am Freitagabend hatte im Landkreis Leipzig die Mutter das Verschwinden ihres Sohnes gemeldet. Nun steht fest: Der Junge ist tot.

Elfjähriger Junge vermisst – Leiche in Silo-Schacht gefunden

Seit Freitag bangten seine Angehörigen um ihn, am Samstag gab es mittags die tragische Gewissheit: Im Landkreis Leipzig ist in dem Schacht eines Silos ein Junge tot aufgefunden worden. Der Elfjährige war zuvor vermisst gemeldet worden, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig mitteilte.

Die Kriminalpolizei ermittelt, die Behörden gehen aktuell von einem tragischen Unglück aus. „Es deutet bisher nichts auf eine Straftat hin“, sagte die Polizeisprecherin.

Junge ist in Siloschacht gestürzt – er verschwand Freitag

Nach ihren Angaben hatte die Mutter das Verschwinden des Kindes in Bad Lausick am Freitagabend gemeldet, seitdem war nach dem Jungen gesucht worden. Nach einem Bericht der „Bild“ soll das Silo zu einer alten Mühle gehören. Zuletzt war der Elfjährige in einem Supermarkt gesichtet worden.

Anfang des Jahres war in Spanien der zweijährige Julen in einen Brunnenschacht gefallen – er starb. Die Maßnahmen zur Bergung dauerten tagelang. (jb/dpa)