Justin und Hailey Bieber veröffentlichen Hochzeitsfotos

Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (22) haben Fotos von ihrer Hochzeitsfeier am 30. September veröffentlicht, zu der auch viele weitere Stars geladen waren.

Beide posteten auf Instagram mehrere Aufnahmen, der Bräutigam mit schwarzer Fliege, die Braut im weißen Kleid.

Zur Hochzeit kamen viele weitere Stars

Einige waren als Porträts von der Hochzeitsfeier gekennzeichnet, andere trugen den Vermerk „The Biebers“ mit dem Datum 30. September.

„Meine Braut ist heiß“, kommentierte der Sänger ein Foto des Paares mit einem Feuer-Emoji. Hailey postete ein rotes Herz zu einem Kussbild. In einem weiteren Foto in ihren Instagram Stories strahlt die Braut in einer Lederjacke mit der Aufschrift „Wife“ (Ehefrau) unter der Überschrift „Beste Nacht meines Lebens“.

Auch zahlreiche Gäste posteten Fotos von der Feier in den sozialen Medien, darunter die Models Kendall Jenner und Joan Smalls und der Nachtclubbesitzer David Grutman.

Die Biebers hatten sich bereits vor einem Jahr in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals aber nicht. Die Hochzeits-Zeremonie am Montag wurde laut „People“-Magazin und „TMZ.com“ in dem Luxus-Resort Montage Palmetto Bluff im US-Staat South Carolina gefeiert.

2009 hatte sich das heutige Paar Backstage zum ersten Mal gesehen. Auch Haileys Familie ist bekannt. Ihr Vater ist Schauspieler Stephen Baldwin. Schauspieler Alec Baldwin ist Haileys Onkel.

Justin Biebers Drogen-Beichte auf Instagram

Vor einigen Wochen hatte Justin Bieber mit seiner Drogen-Beichte für Schlagzeilen gesorgt. Mit 19 Jahren habe er oft Drogen genommen.

„Mit 19 begann ich, ziemlich harte Drogen zu nehmen und alle meine Beziehungen zu missbrauchen. Ich war ein Ärgernis, respektlos zu Frauen und wütend.“ Er habe sich von allen distanziert, die ihm etwas bedeutet hatten. „Es hat Jahre gedauert, mich von all dem wieder freizumachen, von den schlechten Entscheidungen, meine Beziehungen zu reparieren.“ So der Star auf Instagram.

Während die Hochzeitsfotos des Paares wohl viele Fans glücklich machen, sorgen andere Fotos auf Instagram aktuell für Unmut.