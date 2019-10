Nach Schüssen in Niederbayern laufen Ermittlungen weiter

Abensberg. Nach den tödlichen Schüssen auf einen 39-Jährigen vor einem Supermarkt in Niederbayern gehen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter. "Wir untersuchen, wie oft auf den Mann geschossen wurde und befragen weitere Augenzeugen", sagte ein Polizeisprecher. Der 39-Jährige war am Abend auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in Abensberg erschossen worden. Kurz danach war in der Nähe ein 46-Jähriger ebenfalls von Schüssen getroffen und schwer verletzt worden. Tatverdächtig sind zwei Männer, die aus dem Kosovo stammen. Sie wurden wenige Stunden nach der Tat festgenommen.

