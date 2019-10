Teneriffa: Pärchen stürzt in Atlantik - Suche nach Freund wird zur Tragödie

Puerto de la Cruz. Sie schauten das Meer an, dann fielen sie: Ein Paar stürzte auf Teneriffa in den Atlantik. Ein Liebesbeweis wird zur großen Tragödie.

Sie wollten die Weiten des Meeres in Teneriffa genießen. Doch die romantische Aktion geht nach hinten los. Das Pärchen stürzt von den Steinen in den Atlantik. Die Frau wird schnell gerettet, ihr Freund bleibt dagegen vermisst. Nach zwei Tagen Suche die Gewissheit: Der 23-jährige Spanier ist tot.

Er überlebte das Unglück nicht. Spanischen Medienberichten zufolge wurde er am Montag tot gefunden und seine Leiche geborgen. Noch am selben Tag sei die Leiche obduziert worden, heißt es. Der 23-Jähriger hatte sich gemeinsam mit seiner Freundin auf Steine an der Mole von Puerto de la Cruz gesetzt.

Tragisch: Laut Aussagen seiner Mutter wollte er seine Freundin an diese für ihn besondere Stelle führen, um ihr seine Liebe zu beweisen. Dabei sei er ausgerutscht und in die Tiefe gefallen. Ein Selfie habe er jedoch nicht gemacht, heißt es. Auch interessant: Deutscher stirbt bei Nachtwanderung auf Teneriffa-Nachbarinsel.

Teneriffa: Liebesbeweis geht nach hinten los

Fast zwei Tage suchten Rettungskräfte nach dem 23-Jährigen. Foto: 1-1-2 Canarias/Twitter

Bei der Suche nach ihm wurde sogar ein Hubschrauber, mehrere Boote und Taucher eingesetzt. Sogar ein mobiles Einsatzlager wurde eingerichtet, berichtet „Teneriffa-News“.

Bereits häufiger sind Menschen an dieser Stelle in den Atlantik gestürzt. So auch im Falle des Pärchen, wie „Teneriffa-News“ berichtet. Gegen Sonntagmittag ging der Notruf bei den Rettungskräften ein, dass zwei Personen in den Atlantik gestürzt seien.

Die Mole von Puerto de la Cruz ist bei vielen Touristen beliebt, von hier aus kann man gut die hohen Wellen beobachten, wie sie auf Felsen prallen. Doch immer wieder unterschätzen viele die Gefahr, auf die auch auf Schildern hingewiesen wird.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo das Paar in den Atlantik stürzte:

Teneriffa von Extremhitze heimgesucht

Zuletzt hatte Extremwetter auf Teneriffa für Aufregung gesorgt. Die Behörden gaben sogar eine Hitzewarnung für die Ferieninsel heraus. Die hohen Temperaturen nährten die Sorge, dass auf Teneriffa schwere Waldbrände wie zuletzt auf Gran Canaria im August ausbrechen könnten.

Das Wetter war aber nicht die einzige Schlagzeile über Teneriffa in den vergangenen Wochen: Zuvor hatte eine Explosion für ein Blackout auf der Kanareninsel gesorgt. (bekö)