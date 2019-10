Limburg an der Lahn am Montagabend: Ein Lastwagen ist auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. Rund ein Dutzend Menschen seien dabei leicht und einer schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Limburg. In Limburg in Hessen ist ein Lkw in mehrere Autos gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Hintergründe des Unfalls sind unklar.

Unfall in Limburg: Lkw rast in Autos – mehrere Verletzte

In Limburg in Hessen ist ein Lastwagen in mehrere Autos gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen schob der Fahrer mit seinem Lkw diese zusammen. Rund ein Dutzend Personen wurden leicht, eine Person schwer verletzt, teilte die Polizei Limburg-Weilburg.

Der Unfall hatte sich gegen 17.20 Uhr ereignet. Mehrere Personen wurden laut Deutscher Presse-Agentur zwischenzeitlich eingeklemmt. Die Polizei gibt derweil keine Informationen heraus. Laut dpa spricht man am Unglücksort von einem „größeren Einsatz“.

Der Fahrzeugführer des Lkw wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Rund um die Straße Schiede kam es zu Verkehrsstörungen. Genaue Hintergründe sind bisher nicht bekannt, die Polizei bittet darum, von Spekulationen abzusehen. „Wir geben heraus, was gesichert ist und nicht, was jemand gehört haben will“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden. Der Sprecher widersprach Spekulationen, es herrsche eine „Nachrichtensperre“ vonseiten der Behörden. „Gesicherte Erkenntnisse geben wir heraus.“

Auf dieser Google-Karte ist der Unglücksort im hessischen Limburg zu sehen.

Der festgenommene Lkw-Fahrer soll verletzt sein. Wie schwer, ist derzeit noch nicht bekannt. (ses)