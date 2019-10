In Ratingen ist eine Frau lebensgefährlich verletzt am Straßenrand gefunden worden. Die Polizei befragte am Dienstag Autofahrer an der Fundstelle. (Symbolfoto)

Ratingen. Eine 44-Jährige, die verletzt an einer Bundesstraße entdeckt wurde, schwebt in Lebensgefahr. Der Fall gibt den Ermittlern Rätsel auf.

Verletzt am Straßenrand gefunden – Frau in Lebensgefahr

Am Montagmorgen wurde eine 44 Jahre alte Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen an einer Bundesstraße im nordrhein-westfälischen Ratingen gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befinde sich die Frau noch immer in kritischem Zustand. Sie habe noch nicht befragt werden können.

Die Frau aus Oberhausen habe Verletzungen an Kopf und Körper, die auf einen Zusammenstoß mit einem noch unbekannten Fahrzeug hindeuteten, hieß es. Auch die Angehörigen könnten sich nicht erklären, warum sie sich gegen 5.50 Uhr auf dem dunklen Straßenabschnitt in einem Wald zwischen Hösel, Essen und Breitscheid aufgehalten habe, erklärten die Ermittler.

Schwer verletzte Frau lag an Straße – Polizei sperrt Straße für Spurensuche

Die Polizei hatte am Montag die vielbefahrene Straße zur Spurensuche weiträumig abgesperrt und suchte nach Zeugen. Am Dienstagmorgen waren Beamte erneut an der Fundstelle und hielten Autos an, um möglicherweise regelmäßig vorbeifahrende Pendler zu ihren Beobachtungen zu befragen. Die Frau wird in einer Spezialklinik behandelt.

Auch in Lübeck gibt ein mysteriöser Fall den Ermittlern Rätsel auf: Ein Passant hatte dort am Samstagmorgen in einem Straßengraben eine junge Frau gefesselt und geknebelt gefunden. (mbr/dpa)