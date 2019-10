Niederlande: Familie lebt isoliert - Vater verdächtig

Das, was sich jahrelang auf einem Bauernhof in den Niederlanden abgespielt hat, könnte die Vorlage für einen Kinofilm geben. Eine sechsköpfige Familie lebte neun Jahre lang in einem isolierten Raum eines Bauernhofes in den Niederlanden. Der Vater der Familie und ein Mann aus Österreich wurden festgenommen.

Die Ermittler suchen jetzt nach dem Motiv des Vaters. Der Mann sei ansprechbar, und auch mit den Kindern könne man kommunizieren, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag in der ost-niederländischen Provinz Drenthe.

Die Kinder hätten heftig auf die Festnahme des Vaters reagiert, sagte die stellvertretende Polizeichefin in Drenthe, Janny Knol, im niederländischen Fernsehen. Die Polizei und auch Psychologen würden mit ihnen reden. „Dass sie nicht unbedingt dasselbe Verhalten zeigten wie wir, ist deutlich.“

Neun Jahre lang hätten sie in einem abschließbaren isolierten Raum mit mehreren Kammern gehaust, sagte sie. Nur ab und zu seien sie im Garten gewesen, aber sie hätten das Gelände nie verlassen. Die heute 18- bis 25-jährigen Kinder hatten nach Polizeiinformationen nie eine Schule besucht, doch sie können lesen und schreiben und würden alle niederländisch sprechen.

Beide Männer stehen unter Verdacht, die sechs heute erwachsenen Kinder der Familie gegen deren Willen auf dem Gehöft im Dorf Ruinerwold festgehalten zu haben. Es werde untersucht, ob „eine bestimmte Lebens- oder Glaubensüberzeugung“ zu der Lebenssituation der Jugendlichen geführt habe.

Zuvor war berichtet worden, dass die Familie in einem Kellerraum gelebt habe. Niederländische Medien berichten, dass die Polizei hinter einem Schrank im Wohnzimmer eine Treppe entdeckt hatte, die in den Raum führte. Dort hätten der Vater und die Kinder gehaust.

Im 4000-Einwohner-Dorf Ruinerwold herrsche „Fassungslosigkeit und Ohnmacht“, sagte der Bürgermeister der Kommune De Wolden, Roger de Groot, in der Nacht zum Freitag. „Offensichtlich ist es möglich, dass eine Familie so lange unter dem Radar bleiben kann.“

Niederlande: Isolierte Familie lebt auf Hof – Das muss man wissen

In den Niederlanden haben mehrere Menschen isoliert von der Außenwelt mehrere Jahre in einem abschließbaren Raum gelebt

Insgesamt sieben Menschen lebten auf dem kleinen abgelegenen Bauernhof

Ein 58-jähriger Österreicher wird der Freiheitsberaubung verdächtigt

Ein junger Mann verirrte sich in eine Gaststätte, wodurch die Sache herauskam

Die Geschichte erinnert an den Fall Natascha Kampusch und an Josef Fritzl

Der Verdächtige kommt jetzt in Haft

Der Fall sorgte nicht nur in dem Dorf für Erregung

Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, sei ein zweiter Verdächtiger ermittelt und festgenommen worden – der Vater der Kinder. Dem Mann wird Freiheitsentzug, Misshandlung und Geldwäsche vorgeworfen.

Zu der Familie sollen noch drei weitere Kinder gehören. Sie seien bereits vor acht Jahren geflohen, hieß es in einer Erklärung von Angehörigen, die niederländische Medien veröffentlichten. Danach hatte der Vater schon vor Jahren den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen.

Isolierte Familie - Karte zeigt Ort in Niederlanden

Die Familie lebte im Ort Ruinerwold. Diese Google-Maps-Karte zeigt, wo genau der Ort in den Niederlanden liegt.

Der erste Verdächtige – ein 58-jähriger Österreicher – sitzt bereits in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft auf Twitter mitteilte. „Der Richter des Bezirksgerichts der nördlichen Niederlande hat gerade die Inhaftierung eines 58-jährigen Mannes für einen Zeitraum von 14 Tagen wegen des Verdachts der rechtswidrigen Freiheitsberaubung angeordnet“, heißt es in dem Tweet.

In dieser Fotostrecke bekommen Sie weitere Eindrücke von dem Hof in den Niederlanden:

Familie auf Hof in Niederlanden isoliert Familie auf Hof in Niederlanden isoliert In den Niederlanden ist neune Jahre lange eine Familie auf einem Hof festgehalten worden. Nun gibt es Fotos vom Wohnort der Familie. Foto: Vincent Jannink / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Familie auf Hof in Niederlanden isoliert Die betroffene Familie soll zurückgezogen auf diesem Hof in Ruinerwold in den Niederland gelebt haben. Foto: Vincent Jannink / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Familie auf Hof in Niederlanden isoliert Nach dem der Fall bekannt wurde, haben niederländische Behörden die Ermittlungen übernommen. Foto: EVA PLEVIER / Reuters Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Familie auf Hof in Niederlanden isoliert Der Hof wurde von der Polizei durchsucht. Weil sich dort auch Tiere befanden, kam auch der Tierschutz zum Einsatz. Foto: EVA PLEVIER / Reuters Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Familie auf Hof in Niederlanden isoliert Der Fall wurde bekannt, weil ein Sohn der Familie in einer Kneipe in dem Ort um Hilfe gebeten hatte. Foto: Vincent Jannink / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Familie auf Hof in Niederlanden isoliert Die Ermittlungen der Polizei im Fall von Ruinerwold konzentieren sich auf den 67-jährigen Vater der Familie aus den Niederlanden, sowie auf einen 58-jährigen Österreicher. Foto: Vincent Jannink / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Er war nach Angaben der Polizei zwar Mieter des Bauernhofes und soll dort regelmäßig Reparaturen ausgeführt haben, aber dort nicht gewohnt haben. Die Familie war dem Einwohnermeldeamt nicht bekannt. In welcher Beziehung der Österreicher zu der Familie stand, ist weiter unklar. Allerdings kommen nun immer mehr Informationen an die Öffentlichkeit.

Familie lebt isoliert in Niederlanden: War es eine Sekte?

„Wir denken, dass die sechs Personen dort nicht aus freiem Willen gelebt haben“, sagte Polizeisprecherin Nathalie Schubart der Deutschen Presse-Agentur. Die Gründe sind zwar weiter unklar. Aber nach der eingehenden Durchsuchung des Hofes und Vernehmungen schließt die Polizei nicht aus, dass die Hintergründe in einer Art Sekte liegen könnten.

Zumindest der Vater war Mitglied einer Sekte. Ein Sprecher der sogenannten Vereinigungskirche des selbst ernannten und bereits verstorbenen koreanischen „Messias“ Sun Myung Moon bestätigte, dass der Mann vor Jahren Mitglied gewesen sei.

Das Haus sieht von außen unscheinbar aus. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Man sei in der Vereinigungskirche zutiefst betroffen gewesen, als man von dem Fall gehört habe, teilte eine Sprecherin mit. Im Bezug auf den Familienvater heißt es, dass „wir bestätigen können, dass eines der Opfer (...) Mitte der 80er Jahre kurz Mitglied unserer Bewegung war, ist bekannt, dass er an psychischen Problemen litt und 1987 unsere Organisation verlassen hat.“ Der mutmaßliche Entführer habe keine bekannten Verbindungen zu der Glaubensgemeinschaft.

Der Fall sorgt auf der ganzen Welt für Entsetzen. Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen ausgeweitet. Im Zentrum der Ermittlungen steht die Frage, welche Beziehung die Familie zu dem Österreicher hatte.

Eine Sondergruppe von 25 Beamten untersuche den Fall, teilte die Polizei in der Provinz Drenthe am Mittwochmorgen mit. Viele Fragen seien offen. Auf einem abgelegenen Bauernhof im Dorf Ruinerwold hatten Beamte eine Familie entdeckt, die dort seit 2010 in einem isolierten Raum gehaust haben soll.

Isolierte Familie – Polizei erfasst alle Räumen

„Wir erfassen alle Räume digital, so dass wir eine vollständige Übersicht bekommen“, teilte die Polizei der Provinz Drenthe am Donnerstag mit. Es gibt Hinweise, dass beide Männer einer Sekte angehört haben.

Der Österreicher und der Vater der Familie waren nach Angaben einer früheren Nachbarin bereits seit gut 15 Jahren befreundet. Sie waren auch gemeinsam Inhaber eines Spielzeugladens im nahe gelegenen Zwartsluis. Das Geschäft, das seit 2010 geschlossen ist, war am Mittwochabend von der Polizei durchsucht worden. Auch ein weiterer Betrieb des Vaters war durchsucht worden. Ergebnisse der Durchsuchungen wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

Der Fall Natascha Kampusch Der Fall Natascha Kampusch Vor 18 Jahren wurde die Wienerin Natascha Kampusch auf dem Weg zur Schule entführt. Der Nachrichtentechniker Wolfgang Priklopil hielt Natascha Kampusch acht Jahre lang gefangen, bis ihr die Flucht gelang. Diese Aufnahme zeigt die heute 28-Jährige bei einem Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion. Foto: Parwez Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch 2. März 1998: Die zehn Jahre alte Natascha Kampusch verschwindet auf dem Weg in die Volksschule in Wien-Floridsdorf. Ihre Eltern alarmieren am Abend die Polizei. Foto: Peter Trykar / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch 3. März 1998: Eine Schülerin erzählt der Polizei, dass sie beobachtet hat, wie Kampusch in einen weißen Kleinbus gezerrt wurde. Foto: REUTERS / STRINGER/AUSTRIA / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch 6. April 1998: Wolfgang Priklopil wird in Strasshof in Niederösterreich von Ermittlern aufgesucht. Er besitzt einen weißen Lieferwagen. Es ergibt sich kein weiterer Verdacht. Foto: REUTERS / HO / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch 14. April 1998: Ein Hundeführer der Wiener Polizei macht das Sicherheitsbüro erneut auf den Verdächtigen Priklopil aufmerksam. Dem Hinweis wird nicht nachgegangen. Diese Aufnahme zeigt das Anwesen von Wolfgang Priklopil im österreichischen Strasshof. Foto: REUTERS / HO / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Der Fall Natascha Kampusch 23. August 2006: Aus ihrem Verlies in der Nähe von Wien ... Foto: REUTERS / STR / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch ... kann sich Natascha Kampusch selbst befreien. Foto: REUTERS / HO / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch Zehn Jahre ist es nun her, dass Natascha Kampusch aus diesem Versteck entkommen konnte. Foto: REUTERS / HO / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch Acht Jahre lang durchlebte die junge Frau Höllenqualen. Sie wurde von Wolfgang Priklopil in einem winzigen ... Foto: REUTERS / HO / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch ... unterirdischen Bunker gefangengehalten. Foto: REUTERS / HO / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Der Fall Natascha Kampusch 3096 Tage musste sie in dem zwei mal drei Meter großen Kellerverlies Essensentzug und die Rationierung von Sauerstoff erdulden. Foto: REUTERS / HO / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch Priklopil misshandelte die junge Frau außerdem schwer. Foto: REUTERS / HO / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch Der 44-Jährige aus Strasshof ... Foto: REUTERS / HERWIG PRAMMER / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch ... warf sich kurz nach Kampuschs Flucht vor eine S-Bahn in der Nähe des Wiener Praters. Er kam dabei ums Leben. Foto: SKATA / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch 6. September 2006: Kampusch gibt ihr erstes TV-Interview und ist Gast in der ARD-Talkshow von Günther Jauch. Foto: Müller-Stauffenberg Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Der Fall Natascha Kampusch Februar 2008: Österreichs Innenminister setzt eine Kommission ein, die den Fall untersuchen soll. Hatte Priklopil einen Mittäter? Am 23. Oktober 2008 wird der Fall Kampusch neu aufgerollt. Foto: REUTERS / HEINZ-PETER BADER / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch 8. Januar 2010: Die Akte wird wieder geschlossen. Polizei und Staatsanwaltschaft sind überzeugt, dass Priklopil keine Komplizen oder Mitwisser hatte. Ein Freund des Entführers wird aber wegen Begünstigung angeklagt. Im Juli 2012 startet einer neuerliche Untersuchung. Foto: REUTERS / LISI NIESNER / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch Im September 2010 erscheint die von Heike Gronemeier und Corinna Milborn mit Natascha Kampusch geschriebene Biografie „3096 Tage“. Foto: REUTERS / HEINZ-PETER BADER / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch 28. Februar 2013: Die Verfilmung von Kampuschs Schicksals anhand ihrer Biografie kommt in die deutschen Kinos. Foto: Viennareport / imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch Ihr Schicksal wird von den Schauspielerinnen Amelie Pidgeon (Mitte) und Antonia Campbell dargestellt. Foto: Sven Simon / imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Der Fall Natascha Kampusch April 2013: Das internationale Expertenteam bestätigt, dass Priklopil „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ keine Helfer hatte und Einzeltäter war. Foto: REUTERS / HEINZ-PETER BADER / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch Februar 2016: Die Wiener Polizei prüft nach einer Anzeige die Todesumstände des Entführers erneut. Im März wird bekannt, dass Priklopil sein Opfer während der Gefangenschaft gefilmt hatte. Die Ermittler stufen das mehrstündige Videomaterial als nicht relevant ein. Foto: SKATA / imago/ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch Juni 2016: Kampusch verliert vor dem Landgericht Köln eine einstweilige Verfügung gegen das Buch „Der Entführungsfall Natascha Kampusch - Die ganze beschämende Wahrheit“. Die Wienerin betrachtete die Schilderung des Videomaterials als Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts. Foto: Parwez Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Fall Natascha Kampusch August 2016: Zum zehnten Jahrestag ihrer Flucht bringt Kampusch ihr zweites Buch „Natasche Kampusch: 10 Jahre Freiheit“ heraus und zieht eine ausführliche Bilanz über ihr Leben nach dem Martyrium. Foto: List Verlag / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Hinweise zu der Familie kommen auch von den Einträgen eines Sohnes in den sozialen Medien. Der 25-Jährige hatte am Montag in der Dorfkneipe um Hilfe gebeten und so den Stein ins Rollen gebracht. Er war nach einer Pause von mehr als neun Jahren plötzlich wieder aktiv im Internet. Seinen Einträgen nach zu urteilen hatte er den Auszug aus dem Hof lange geplant. Die Mutter der Familie soll nach seinen Angaben bereits 2004 gestorben ein.

Die Polizei teilte mit, dass sie zum Hof fuhr, nachdem sich ein 25-Jähriger in der Dorfkneipe gemeldet hatte. „Da trafen wir sechs Menschen an in einem abschließbaren kleinen Raum in der Wohnung, es war kein Keller“, präzisierte die Polizei. „Es ist unklar, ob sie dort freiwillig waren.“

Niederlande: Verwirrter 25-Jähriger bat in Kneipe um Hilfe

„Er sagte, dass er Jan heiße, weggelaufen sei und Hilfe brauche“, sagte der Wirt des Lokals zu „Bild“. Wie niederländische Medien berichten, habe die Familie kaum richtig sprechen können, Wörter hätten sich mehr nach Fantasie als nach richtiger Sprache angehört.

Inzwischen wird auch mehr über den Österreicher bekannt, der die Familie versorgte und der sich nun verantworten muss. Total isoliert von der Außenwelt hatte der Mann die Menschen offenbar gut neun Jahre lang versteckt gehalten. Dass es sich bei dem Festgenommenen um einen Österreicher handelt, erinnert an zwei Fälle, die sich ebenfalls in Österreich zu getragen hatten.

Da ist die Geschichte von Josef Fritzl, der seine Tochter über Jahre in einem Keller gefangen hielt und sieben Kinder mit ihr zeugte. Und da ist die Geschichte von Natascha Kampusch, die als Zehnjährige entführt und in einem Verließ gefangen gehalten wurde. Zuletzt machte sich Kampusch mit einem eigenen Buch gegen Mobbing im Internet stark. Bei „Markus Lanz“ erzählte die Frau vor wenigen Tagen, dass ihr auch heute noch von vielen Menschen Abscheu entgegenschlägt.

Die sechs Kinder waren 2010 zwischen neun und 16 Jahre alt und hätten zur Schule gehen müssen. Doch weder der Vater noch die Kinder waren bei den Behörden gemeldet. Das könnte erklären, warum niemand die Kinder vermisst hat.

Gruppe junger Erwachsener aus Isolation befreit Gruppe junger Erwachsener aus Isolation befreit

Die Untersuchungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Der Vater und die sechs Kinder sind vorerst in einem Ferienpark untergebracht worden. „Sie werden versorgt“ sagte ein Sprecher der Polizei. „Was sie jetzt vor allem brauchen, ist Ruhe.“

Isolierte Familie – Was über den 58-jährigen Österreicher bekannt ist

Der 58-jährige Österreicher hatte den Hof gemietet, aber wohnte wahrscheinlich dort nicht

Er hat auch einen Schreiner-Betrieb im nahe gelegenen Meppel

Fast täglich, so erzählen Nachbarn, war er mit seinem Volvo gekommen und renovierte den Hof

Der Österreicher wohnt wohl schon seit Jahren in den Niederlanden

Er war zunächst festgenommen, weil er nicht bei der polizeilichen Untersuchung helfen wollte

Er sitzt in U-Haft und sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werde

Die Nachbarn hatten den neuen Mieter freundlich begrüßt, erzählten sie im Fernsehen. Als er dort vor einigen Jahren erstmals auftauchte, hatten sie ihm Blumen und eine Flasche Wein gebracht. „Doch der reagierte total komisch“, erinnerte sich Nachbar John van Dijk

Etwas stimme nicht mit dem Mann und dem Hof, spürten die Nachbarn. „Wir dachten, dass es irgendetwas mit Drogen war, eine Haschplantage oder so“, sagte eine Frau. Bauer van Dijk war sogar einmal abends mit einem Freund dorthin gegangen, um sich umzuschauen: „Aber da hingen überall Kameras, und dann sind wir wieder umgekehrt

Ein paarmal wollte auch die Polizei nach dem Rechten schauen. Doch die Beamten kehrten am verschlossenen Hoftor unverrichteter Dinge wieder um

Momenteel is een groot rechercheteam (TGO) bezig met het onderzoek naar de situatie in een woning in Ruinerwold. pic.twitter.com/8ADfBBfz6h — Politie Drenthe (@poldrenthe) October 15, 2019

Familie haust in isoliertem Raum – Mutter ist verschwunden

Der Hof liegt versteckt hinter Bäumen und etwa 200 Meter vom Rande des Dorfes entfernt. Dazu gehören nach Aussagen von Reportern ein großer Gemüsegarten und eine Ziege. Möglicherweise habe sich die Familie Jahre lang selbst versorgt. Wo die Mutter ist, ist nicht bekannt.

In Deutschland hatte im Juni der Fall von mutmaßlich rechtsextremen „Preppern“ für Aufsehen gesorgt. Die Mitglieder der Vereinigung „Nordkreuz“ sollen sich Waffen besorgt und auf den „Tag X“ vorbereitet haben.

(bekö/mbr/ba/dpa)