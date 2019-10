Unwetter auf Mallorca: Warnstufe Gelb – Medicane droht

Auf Mallorca soll es von diesem Sonntagabend starke Unwetter geben. Noch ist es ruhig, berichtet die „Mallorca-Zeitung“. Noch seien nur gelegentlich vereinzelt graue Wolken zu sehen, sogar die Sonne zeige sich. Doch das Wetter soll gegen Abend deutlich schlechter werden. Laut spanischem Wetterdienst Aemet herrscht am Abend auf der gesamten Insel Warnstufe Gelb. Es werden Sturmböen erwartet.

Anschließend kommt es zum Starkregen. Laut dem Wetterdienst könnten 20 Millimeter Niederschlag pro Stunde herunterkommen, heißt es weiter. Wozu das führen kann, konnte man auf der Insel Mitte September sehen, als so viel Regen runterkam, dass aus Bächen reißende Flüsse wurden. Noch mehr Ungemach droht dann am Montag: Ein sogenannter Medicane soll die Insel erreichen.

Und es wird nicht besser: Für die Balearen-Insel sind für die ganze nächste Woche Regen und zeitweise auch Stürme angesagt. Auch in vielen anderen Urlaubsregionen in Europa drohen in den kommenden Tagen heftige Unwetter.

Mallorca-Wetter: So wird es in den nächsten Tagen:

Montag: Maximal 19 Grad, Regen

Maximal 19 Grad, Regen Dienstag: Maximal 26 Grad, Regen und Gewitter

Maximal 26 Grad, Regen und Gewitter Mittwoch: Maximal 21 Grad, Regen

Mallorca droht Medicane - Was ist das?

Dieser Sturm, der Hurrikanen ähnelt, könnte sich aus einem Tief über dem Mittelmeer entwickeln. Das Wort setzt sich zusammen aus „mediterran“ und Hurrikan. Diese Stürme entstehen meist im Herbst, wenn kalte Luft über das Mittelmeer zieht. Sie erreichen selten Windgeschwindigkeiten von starken Hurrikanen, können aber trotzdem für Verwüstungen sorgen. 2018 tobte auf dem Mittelmeer bereits ein „Medicane“.

Auf Mallorca gilt daher am Sonntag und am Montag eine erhöhte Wetter-Warnstufe wegen großer Niederschläge und Sturm. Erst am Mittwoch soll sich die stürmische Wetterlage langsam auflösen.

Mallorca-Wetter: Unwetter und Regen angesagt – das Wichtigste in Kürze:

Mehrere Wetterdienste warnen vor Unwettern in Spanien, Frankreich und Italien

Auf Mallorca droht Starkregen

Ein Tief könnte in den kommenden Tagen Sturm und heftige Niederschläge bringen

Offenbar könnte sich in der Mittelmeerregion auch ein Medicane bilden

Er soll am Montag Mallorca erreichen

Südtirol und Südfrankreich drohen heftige Niederschläge

Neben Mallorca und den Nachbarinseln Ibiza und Menorca könnten auch Südfrankreich und der Norden Italiens von Stürmen und Starkregen heimgesucht werden. Bereits am Sonntag soll es in einigen beliebten Urlaubsregionen richtig losstürmen.

Neben Südfrankreich trifft es dann Südtirol besonders heftig, sagen Experten voraus. „Wetter.com“ berichtet, dass es bis Mitte der kommenden Woche bis zu 500 Liter Regen pro Quadratemeter geben könnte. Spanien könnten in dem Zeitraum sogar Tornados treffen.

Wetterdienst warnt vor Überschwemmungen

„Großräumige Überschwemmungen“ seien in betroffenen Gebieten „sehr wahrscheinlich“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage unserer Redaktion mit. Bei „daswetter.com“ klingt das noch dramatischer: „Lebensgefährliche Unwetter“ würden drohen. Tatsächlich hatte es im vergangenen Jahr Sturmfluten auf der Inseln gegeben – die für Todesfälle gesorgt hatten.

Mehrere Wetterdienste melden, dass in den kommenden Tagen mehrere Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa für die unangenehme Wetterlage sorgen.

Mallorca: Unwetter bis zur kommenden Woche?

In den nächsten Tagen könne vor allem im Norden Italiens und in der südlichen Alpenregion der Starkregen zum Problem werden, heißt es seitens mehrerer Wetterdienste. Bis zu 500 Liter pro Quadratmeter Niederschlag könnten in den nächsten Tagen fallen. Auch Mallorca, Ibiza, Menorca (bis zu 250 Liter pro Quadratmeter) und Südfrankreich (bis zu 400 Liter pro Quadratmeter), wo die Unwetter besonders ab Montag toben sollen, bekommen viel Regen ab.

Die Wettermodelle sagen voraus, dass die Unwetterlage bis zum Ende der kommenden Woche anhalten könnte. Schon am Wochenende könnte sie sich in Norditalien mit viel Niederschlag und auf den Balearen mit Sturmböen bemerkbar machen. In höheren Lagen der Inselgruppe könne es Böen von bis zu 90 km/h geben, berichtet Kachelmannwetter.

Besonders in Sachsen und Nordrhein-Westfalen dürften diese Aussichten gar nicht gut ankommen. In beiden Bundesländern dauern die Herbstferien noch bis zum Ende der kommenden Woche an.

Erst Mitte September hatten heftige Unwetter über dem westlichen Mittelmeer mehrere Urlaubsorte schwer getroffen. Insgesamt kamen dabei sechs Menschen ums Leben.

Das mit der Abkürzung DANA (Isoliertes Tiefdruckgebiet in großen Höhen) bezeichnete Unwetter hatte zuvor über den Balearen gewütet, Sachschäden hinterlassen und in Teilen der Insel Mallorca den Schulbeginn nach den Sommerferien verzögert. Vor der Küste der beliebten Urlaubsinsel hatte die Wetterlage für ein seltenes Schauspiel gesorgt: Zwei (kleine) Tornados hatten sich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt gebildet.

Erst vor wenigen Tagen war bei der Präsentation einer neuen Studie über den Klimawandel im Mittelmeerraum in Barcelona von mehreren Experten Alarm geschlagen worden. „Wir müssen handeln!“, rief Nasser Kamel beim 4. Regionalforum der Union für den Mittelmeerraum (UfM).

Auch der ansonsten eher weniger für Effekthascherei bekannte Wissenschaftler Wolfgang Cramer nutzte das Wort „furchterregend“ gleich vier Mal innerhalb weniger Minuten. Der angesehene deutsche Ökologe und Geograf und andere Umwelt-Experten warnten: Die Region werde von Erderwärmung und Klimawandel wie kaum ein anderes Gebiet der Erde bedroht.

Auf Mallorca könnte es bis 2040 deutlich heißer werden

Die Erwärmung schreite dort derzeit um 20 Prozent schneller voran als im globalen Durchschnitt, hieß es. Wenn sich an den Bedingungen und am Ausstoß von Treibhausgasen nichts ändere, werde sich die Durchschnittstemperatur auf Mallorca und Korsika, in Barcelona und Rom bis 2040 um 2,2 Grad im Vergleich zum Wert der vorindustriellen Zeit erhöhen.

Von „schwerwiegenden Risiken“ war in Barcelona die Rede. Vom „Hotspot“ und „Ground Zero“ des Kampfes gegen Klimawandel. Zumal bis zur nächsten Jahrhundertwende nach Angaben der Wissenschaftler eine Erwärmung von sogar vier bis fünf Grad droht. In dem Fall würde der Meeresspiegel in der Region um mehr als einen Meter ansteigen.

Die in Barcelona präsentierte Studie wurde von mehr als 600 Wissenschaftlern aus 35 Ländern erstellt. (br/dpa)