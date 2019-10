Sonderzug brennt in Berliner Bahnhof: Fußballfans verletzt

Berlin. Einsatz in Bahnhof Bellevue in Berlin: Ein Fernzug-Waggon stand in Flammen. Offenbar handelte es sich um einen Zug mit Fußballfans.

Heftiges Feuer in einem Fernzug in Berlin: Am Samstagabend musste der Bahnhof Bellevue geschlossen werden – es war zu einem Brand gekommen. Es handelt sich um einen Sonderzug, in dem Fans des SC Freiburg nach der Begegnung mit Union Berlin nach Hause fahren wollte.

Ein Waggon des Fernbahnzugs brenne „in voller Ausdehnung“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Der Zug sei komplett geräumt worden – ebenso wie zwei S-Bahnen in dem Bahnhof, hieß es weiter. Der Zug war in Berlin-Gesundbrunnen gestartet, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Brand war am Abend gegen 21.30 Uhr offenbar gelöscht.

Laut „Berliner Morgenpost“ befand sich ein Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort. Am S-Bahnhof standen mehr als ein Dutzend Rettungswagen – offenbar wurde Schlimmes befürchtet. Über dem Bahnhof kreisen mehrere Hubschrauber.

Fanzug nach Freiburg in Flammen: Mehrere Verletzte

Die Feuerwehr erklärte bei Twitter, es gebe drei Leichtverletzte. Ein privates Unternehmen hat die Zugfahrt nach ersten Informationen angeboten. „Bild“ zitiert einen Zeugen – es sei ein merkwürdiger Geruch aus der Lüftung gekommen, dann habe es eine Notbremsung gegeben.

„Wir wurden bei der Einfahrt in den Bahnhof Bellevue informiert, dass der Zug brennt“, sagte ein Freiburg-Fan der Berliner Morgenpost. Die Polizei habe die Passagiere dann ins Freie geleitet. Der Fan sei mit seinen zwei Begleitern nun erst mal im Tiergarten gestrandet.

Feuer in Berliner Bahnhof: Fernverkehr von Sperrung betroffen

Beißender Brandgeruch zog in die umliegenden Straßen. Besonders betroffen waren Bartningallee und Flensburger Straße. Fußgänger hielten sich Pullover vor das Gesicht.

Auch in weiterer Entfernung zum Bahnhof war erheblicher Rauchgeruch wahrnehmbar. Die Rauchwolke war über dem Hansaviertel weithin sichtbar.

Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten noch am Bahnhof die drei leichtverletzten Personen. „Der Zug wurde sofort evakuiert“, sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost. Auch zwei S-Bahnzüge, die sich im Bahnhof befanden, wurden evakuiert. Dabei arbeiteten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Landespolizei und Bundespolizei zusammen, um die Passagiere aus dem Gefahrenbereich zu geleiten.

Der Verkehr auf mehreren S-Bahn-Linien musste eingestellt werden, auch einige Regionalzüge, etwas nach Frankfurt (Oder) und Magdeburg fallen aus.

Im vergangenen Jahr hatte ein zerborstener Transformator für einen heftigen ICE-Brand gesorgt. Auch in Hannover mussten Gleise wegen eines qualmenden ICE evakuiert werden. Im März war es in Frankfurt zu einem Schwelbrand in einem der Schnellzüge gekommen.