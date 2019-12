Die Geliebte: Warum sie erträgt, nur die Nebenfrau zu sein

Während Britta (34)* mit ihren Freundinnen am Wannsee sitzt, schielt sie auf das Handy in der Seitentasche ihres roten Rucksacks. Fast alle fünf Minuten. Ihre Freundinnen kennen das Spiel schon. Ruft er an oder meldet er sich per SMS, wird Britta eine Ausrede finden, ihre Sachen zu packen und...