Clan-Kriminalität: Experten kommen zu Konferenz zusammen

Berlin. Hochrangige Experten beraten heute bei einer Konferenz in Berlin über Strategien gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans. Dabei geht es sowohl um die Berliner Perspektive als auch um den Blick auf ganz Deutschland und Europa. Die Problematik der Clan-Kriminalität, die für die Polizei wegen der abgeschotteten Großfamilien schwer zu bekämpfen ist, rückte erst in den vergangenen Jahren stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Das lag auch an einigen spektakulären Überfällen, Einbrüchen und Morden besonders in Berlin.

