Ministerium: Wilke-Fleisch in Fertigprodukten

Korbach. Die potenziell mit Keimen belasteten Waren des nordhessischen Wurstherstellers Wilke sind auch in Fertiggerichten anderer Hersteller verarbeitet worden. Das geht aus einer Antwort des hessischen Verbraucherschutzministeriums auf Fragen der Organisation Foodwatch hervor. Nach aktuellem Stand seien aber auch diese Produkte durch den Rückruf der Wilke-Waren erreicht worden, hieß es aus dem Ministerium. Vorher hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet. In Wilke-Wurst waren wiederholt Listerien-Keime gefunden worden, die mit drei Todes- und 37 Krankheitsfällen in Verbindung gebracht werden.

