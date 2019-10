Schwarzenegger: „Viele Maschinen schon viel klüger als wir“

London. Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton schlüpfen für „Terminator: Dark Fate“ in ihre alten Rollen. So waren die Dreharbeiten für sie.

„Terminator: Dark Fate“ ist die nahtlose Fortsetzung der Filmklassiker „Terminator“ und „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“. Unter der Regie von Tim Miller („Dead­pool“) laufen Sarah Connor als Retterin der Menschheit und der ihr zur Seite gestellte Cyborg T-800 zu Hochform auf. Beim Interview sind Arnold Schwarzenegger (72) und Linda Hamilton (63) bester Laune. Hamiltons Ex-Mann James Cameron führte diesmal nicht selbst Regie, war aber an „Dark Fate“ (Kinostart Donnerstag), als Produzent maßgeblich beteiligt.

Frau Hamilton, war James Cameron der Hauptgrund, warum Sie bei diesem Terminator-Film wieder mitmachen wollten?

Linda Hamilton: Ja, aber Jim musste mich wirklich dazu überreden, Sarah Connor nach all den Jahren wieder zu spielen. Dreimal hat er mich deswegen angerufen. (Lacht) Ich habe ihn gerne ein bisschen zappeln lassen. Nach dem dritten Anruf gab es erst einmal eine lange Periode der Entscheidungsfindung. Irgendwann mailte er mir eine lange Liste mit Gründen, warum ich diese Rolle dann doch nicht spielen sollte. Ich schrieb zurück: „Fuck You – I’m doing it!“ Und genau darauf hatte er nur gewartet! Denn er kennt mich ja sehr gut und weiß, wenn er zu mir sagt: „Mach’ das nicht“ – dann mache ich es erst recht. Das fasst übrigens unsere Beziehung ziemlich gut zusammen.

Herr Schwarzenegger, wie wichtig war es für Sie, den Terminator wieder aufleben zu lassen?

Arnold Schwarzenegger: Ich war happy, seit mir Jim Cameron die Filmhandlung erzählt hat und mich fragte, ob ich ihn noch einmal spielen wollte. Und dann sagte er mir, dass Linda wieder mit dabei wäre, was mich erst recht happy machte. Es war ein wunderbares Gefühl, sich auf diesen Film vorzubereiten – was ich auch ein Jahr lang gemacht habe – und ihn dann schließlich zu drehen. Ich bin übrigens ein großer Fan von Linda. Sie hat nämlich als erste Frau eine echte, knallharte Action-Heldin geschaffen, die es so vor ihr noch nicht gab. Dabei hat sie die Latte sehr hoch gelegt, was die Qualität angeht. Vor allem im zweiten „Terminator“-Film war sie fantastisch. Das muss ihr erst mal jemand nachmachen.

Mussten Sie sich für den Film körperlich wieder extra fit machen?

Schwarzenegger: Ein paar Monate bevor die Dreharbeiten begannen, hatte ich gerade eine Herzoperation überstanden. Da musste ich mich erst einmal wieder aufbauen. Doch dann habe ich wieder täglich hart trainiert. Natürlich mache ich als 72-Jähriger gewisse Stunts nun nicht mehr. Aber als Terminator habe ich wieder alles gegeben, was ich drauf hatte. Während der Dreharbeiten hat mich Linda – die in absoluter Topform war – zusätzlich motiviert. Sie war wirklich hart im Nehmen. Sie saß einmal ganze vier Stunden für die Wasserfall-Sequenz in einem Hummer. Und der war bis zu ihrer Unterlippe voll mit Wasser. Ich fragte sie nach einer halben Stunde, ob sie sich nicht ausruhen wollte, aber sie sagte nur: „Nein, das stehe ich jetzt durch bis zum Schluss.“ Das hat mich schwer beeindruckt.

Künstliche Intelligenz wird bald die menschliche Intelligenz überflügelt haben. Macht Ihnen das Angst?

Schwarzenegger: Viele Maschinen sind ja jetzt schon viel klüger als wir Menschen. Die eigentliche Frage ist doch: Wann werden Maschinen ein eigenes Bewusstsein entwickeln können? Ich glaube allerdings, dass das noch nicht so schnell passieren wird. Aber diese Entwicklung sehe ich schon mit großer Besorgnis.

Hamilton: Ich glaube, dass wir uns in einer Abwärtsspirale befinden. Und dass uns mehr und mehr Technologien auch immer mehr schwächen. Mittlerweile müssen wir nicht einmal mehr aufstehen, um das Licht auszuschalten. Wir rufen: „Alexa, mach das Licht aus!“ Ganz ehrlich: Nützt uns das wirklich etwas?

Wenn Sie in der Zeit zurückreisen könnten – wohin würden Sie gehen?

Hamilton: Ich würde dorthin zurückkehren, wo ich die Möglichkeit hätte, den Wahlausgang 2016 in den USA zu verändern (lacht).

Herr Schwarzenegger, Sie scheinen große Sympathie für Greta Thunberg und die „Fridays for Future“-Bewegung zu haben. Glauben Sie wirklich, dass man das Steuer noch einmal herumreißen kann?

Schwarzenegger: Es ist nie zu spät! Wir haben immer die Macht, Dinge zu verändern. Je mehr man darüber spricht, desto mehr sinkt es ins Bewusstsein der Menschen und desto positiver ist das Resultat. Was Greta Thunberg sagt, finde ich völlig richtig. Sie sagt den Erwachsenen ins Gesicht, was sie alles falsch gemacht haben und immer noch machen. Sie sagt: „Ihr vernichtet nicht eure Leben, sondern unsere Leben und das Leben unserer Kinder!“ Ich finde, das ist eine sehr starke Ansage. Und es ist auch eine starke Botschaft, dass Greta Thunberg uns Erwachsenen zeigt, dass wir alles andere als gute Vorbilder sind. Dass wir egoistisch sind und nur nach Profit streben. Und dass wir nicht einmal unsere selbstgesetzten Klimaziele einhalten.