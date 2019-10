Geiger verliert fast 290 000 Euro teures Instrument im Zug

London. Ein britischer Geiger hat sein 310 Jahre altes Instrument im Zug vergessen. Das Instrument ist umgerechnet 290 000 Euro wert. Falls jemand die Geige in einem weißen Kasten gefunden habe, möge er sich doch melden, sagte der Musiker Stephen Morris dem Sender BBC. Es handelt sich dem Bericht zufolge um eine Violine von David Tecchler aus der Zeit des Barocks, dessen Instrumente von Spitzenmusikern gespielt werden. Morris lebt in London und hat schon Andrea Bocelli, David Bowie und Stevie Wonder in Konzerten begleitet.

