„Spotify Kids“: Streamingdienst launcht App für Kinder

Streaming wird immer beliebter – sei es für Filme und Serien, Software oder Musik. Längst sind nicht nur Erwachsene die Hauptzielgruppe der Streamingdienste, auch Kinder geraten zunehmend in den Fokus.

Die „Digital Natives“, die mit dem Internet und seinen Errungenschaften aufgewachsen sind, kennen sich teilweise besser aus als ihre Eltern. Da kann es schon einmal passieren, dass die Playlists von Mama und Papa plötzlich Kinderlieder enthalten oder man seine Lieblingsalben vor lauter Hörbüchern nicht mehr findet.

„Spotify Kids“ soll Inhalte von Eltern und Kindern trennen

Der Streamingdienst Spotify will dem mit seiner neuen App „Spotify Kids“ entgegenwirken. Die bunte App, die speziell für Kinder entwickelt wurde, soll den Kleinen altersgerechte Inhalte bieten. Nach der Installation gibt man das Alter des Kindes an, woraufhin passende Inhalte vorgeschlagen werden. Das Design der App soll sich je nach Alter ändern.

Mithilfe der App sollen die Inhalte von Eltern und Kindern getrennt werden. Momentan befindet sich „Spotify Kids“ noch im Beta-Test und kann nur in Irland heruntergeladen werden. Nach der Testphase soll die App in Ländern gelauncht werden, die das Spotify-Familienabo anbieten – also auch in Deutschland. In Zukunft will der Streaming-Gigant die App weiter ausbauen und etwa um Kontrollinstrumente für Eltern erweitern.

Erst kürzlich hatte Spotify verkündet, das gemeinsame Nutzen von Familien-Abos durch Freunde unterbinden zu wollen . Auch Netflix will gegen Account-Sharing vorgehen .

(dpa/lhel)