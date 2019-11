„Tatort“: Todesstrafe in der DDR – eine traurige Realität

Ein toter Senior liegt in seiner Wohnung – ist es nur ein Unfall gewesen? Nein, es steckt doch deutlich mehr dahinter im neuen „Tatort“ aus Berlin, „Das Leben nach dem Tod“. Wer ist der Tote überhaupt?

Es ist viel Ermittlungsarbeit. Meret Becker als Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin glaubt zuerst gar nicht an ein Verbrechen. Mark Waschke als Kriminalhauptkommissar Robert Karow ist aber sicher, dass sein Nachbar nicht eines natürlichen Todes gestorben ist.

Die Spur führt zu Gerd Böhnke, gespielt von Otto Mellies. Ein früherer Richter aus der DDR, der allerdings ein dunkles Geheimnis hat.

Der „Tatort“ aus Berlin soll zum 30. Jahrestag des Mauerfalls „ein wenig bekanntes und in der ARD-Krimireihe noch nicht thematisiertes Stück Geschichte (...) erzählen: In der DDR wurde die Todesstrafe verhängt“, heißt es in der Ankündigung.

„Tatort“ zur Todesstrafe in der DDR – war das wirklich ein Thema?

Todesstrafe in der DDR: In der Strafvollzugsanstalt in der Alfred-Kästner-Straße in Leipzig wurden die Todesurteile des DDR-Regimes vollstreckt. Foto: imago/STAR-MEDIA

Ja, allerdings wurde sie nach Möglichkeit geheimgehalten und gehört nach wie vor zu den Kapiteln der Deutschen Demokratischen Republik, denen eher weniger Aufmerksamkeit zuteil wird. Die erste Hinrichtung geschah 1949, die letzte 1981 – es war die letzte per Gerichtsurteil verhängte und tatsächlich umgesetzte Todesstrafe auf deutschem Boden.

Für die Hinrichtungen gab es drei mögliche Tatbestände

NS-Verbrechen

Politische Straftaten

(Sonstige) Tötungsdelikte

Welche Hinrichtungsformen gab es?

Das erste Mittel der Wahl war die Guillotine. Seit 1968 kam nur noch der „unerwartete Nahschuss“ zum Einsatz. Heißt: Es wurde erschossen statt geköpft.

Die Verurteilten betraten am Tag ihrer Hinrichtung einen Raum und wurden unvermittelt von hinten erschossen.

Was führte zur Abschaffung der Todesstrafe?

1987 wollte SED-Chef Erich Honecker die Bundesrepublik besuchen. Allerdings: Es zierte sich nicht unbedingt für ein Land, Todesurteile zu verhängen, so fürchtete Honecker auch, dass ihm in der Bundesrepublik kein Beifall zuteil werden würde. Also entschied er, die Todesstrafe abzuschaffen.

„Im Vorfeld seines ersten Treffens mit Bundeskanzler Helmut Kohl im September in Bonn hat der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker die Entscheidung als Beleg für die humanistische Ausrichtung seines Regimes rechtzeitig herbeigeführt“, hatte der frühere Sprecher der „Zentralen Erfassungsstelle für in der DDR begangenes Unrecht“, Hans-Jürgen Grasemann, gesagt.

1m 17. Juli 1987 wurde in den Abendnachrichten des DDR-Fernsehens berichtet, dass es keinerlei Anlass mehr geben würde, da Nazi- und Kriegsverbrechen gesühnt seien und damit keine „historischen Erfordernisse“ mehr gegeben seien. Damit war die Todesstrafe in Deutschland Geschichte.

Wo wurde hingerichtet?

Das Tor der Strafvollzugsanstalt in der Alfred-Kästner-Straße in Leipzig - hier wurden die Todesurteile des DDR-Regimes bis zur Abschaffung der Todesstrafe vollstreckt. Foto: imago/STAR-MEDIA

Anfangs in Dresden im Gebäude des ehemaligen königlich-sächsischen Landgerichts,, das Fallbeil stammte aus der NS-Zeit. Verbrannt wurden die Leichen anonym im Urnenhain Tolkewitz.

1957 wurde das Gebäude von der Technischen Universität übernommen. Fortan wurden die Hinrichtungen in Leipzig in der Justizvollzugsanstalt im Gebäude des ehemaligen Königlichen Landgerichts durchgeführt.

Im „Tatort“ heißt es, die Todesstrafen wurden verschleiert. Stimmt das?

Tatsächlich waren sich die Verantwortlichen durchaus bewusst, wie schrecklich ihre Taten waren. Zwar waren Schauprozesse in den 50er Jahren noch üblich. Ab 1960 wurde geschwiegen.

Verschleiert wurde mit großem Aufwand, Totenscheine wurden mit zusammenfantasierten Gesundheitsumständen ausgefüllt. Wer einen Totenschein in die Finger bekam, las nichts von Fallbeil oder Waffe – sondern von schwachen Herzen und Kreislaufversagen Gefangener.

Wer war das letzte Opfer der Todesstrafen?

Weiße Rose auf dem Grabmal von Dr. Werner Teske auf dem Südfriedhof in Leipzig. Teske war der letzte in der DDR von der Regierung hingerichtete. Foto: imago/STAR-MEDIA

Zuletzt wurde Werner Teske getötet. Wegen „begangener, vollendeter und vorbereiteter Spionage besonders schweren Falls in Tateinheit mit Fahnenflucht in schwerem Fall“. Der Fall wurde geheim gehalten – seiner Familie wurde gesagt, er sei bei einem Unfall ums Leben gekommen. Seine Frau und Tochter mussten ohne weiterführende Erklärungen aus Berlin wegziehen.

Teske hatte bei der Stasi gearbeitet und Unterlagen mit nach Hause genommen, seine Flucht in den Westen vorbereitet und diese wohl mitnehmen wollen. Das flog auf. Da bereits ein Mitarbeiter erfolgreich entkommen war, wurde an Teske ein Exempel statuiert. Auch, wenn es bei ihm nur bei Planungen für die Flucht blieb, wurde die Todesstrafe verhängt – dem DDR-Recht widersprechend.

Wer tötete die Verurteilten?

Zwischen 1969 und 1981 war es Hermann Lorenz, Offizier im Organ Strafvollzug des Ministerium des Inneren – als „letzter Henker der DDR“ ließ er sich 1991 von Roger Willemsen interviewen, in Teilen gezeigt in dem Film „Henker – Der Tod hat ein Gesicht“ von 2001.

Er sagte: „Ich habe keinen erlebt, der geschrien oder Widerstand geleistet hätte,. Dafür ging alles viel zu schnell.“ Nach dem Schuss sei das Thema für ihn immer erledigt gewesen, gewusst hatte bis auf den Auftraggeber niemand von seinem finsteren Nebenjob Laut „MDR“ gab es 150 Mark pro Hinrichtung.

Im Gespräch mit Willensem räumte er dann Schuldgefühle ein, er würde das alles gern ungeschehen machen. Es war das letzte öffentliche Gespräch, danach zog sich Lorenz zurück, starb 2001 in Leipzig.

War die Todesstrafe in Deutschland damit Geschichte?

Praktisch ja, theoretisch nein. Hessen hat 2018 nach 72 Jahren als letztes deutsche Bundesland die Todesstrafe abgeschafft. Allerdings handelte es sich dabei um ein Relikt, das ohnehin nicht mehr hätte umgesetzt werden dürfen. Denn: Bundesrecht steht über Landesrecht – und die Bundesrepublik hatte schon lange derartige Bestrafung abgeschafft.

Die Zahl der dokumentierten Hinrichtungen weltweit ist auf ein Zehn-Jahres tief gesunken. Allerdings gibt es noch viele Länder, die Todesstrafen verhängen. Teilweise reicht schon Andersgläubigkeit oder Homosexualität. Zudem unterscheiden sich die Methoden massiv. In Saudi-Arabien etwa wird auch gekreuzigt.