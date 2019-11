Nach einer Verpuffung in der Bergbaugrube Teutschenthal waren zeitweise 35 Menschen unter Tage eingeschlossen.

Alle Bergleute in Teutschenthal befreit

Teutschenthal. Die nach einer Verpuffung in der Grube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt zeitweise unter Tage eingeschlossenen Menschen sind alle befreit. Alle seien wohlbehalten, teilte die Polizei in Halle im Kurznachrichtendienst Twitter mit.