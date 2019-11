Rügenwalder Mühle stößt Debatte um Plastik-Verpackungen an

Es ist immer wieder erstaunlich, welche Wut und Wortgefechte ein einfaches Lebensmittelprodukt auf Twitter auslösen kann. Hetze as usual im Netz, dieses Mal gegen die Rügenwalder Mühle. Zwei Seiten, die sich, nun ja, zerfleischen. Mal wieder.

Denn seit das „Familienunternehmen seit 1834“, wie es sich werbewirksam selbst nennt, fast 40 Prozent des Umsatzes mit vegetarischen Produkten macht und stramm auf Fleischersatz-Produkte setzt, zieht es Zustimmung und Ablehnung im Lager der Fleisch-Befürworter bzw. -Abstinenzler auf sich.

Auch mit stinknormaler Werbung. Unter diesem Post laufen die radikalen Kommentare fast schon über. „Ganz großes Uff in die Runde“, schrieb Youtuber Rezo zu der „Debatte“.

Rügenwalder Mühle – Kunden kritisieren Verpackungen aus Plastik

Dabei stößt das Unternehmen an anderer Stelle auch produktiveren Austausch an. Auf Instagram veröffentlichte die Rügenwalder Mühle einen kurzen Clip mit einem Gespräch mit Sebastian Klaus, Professor für Verpackungstechnik an der Beuth Hochschule für Technik Berlin.

Darin geht der Fachmann auf die Frage ein, warum die Firma ihre Produkte in Plastik verpackt und nicht in Glas. Daran stören sich nämlich viele der umweltbewussten Kunden. Der Professor sagt darin: „Um eine Glasverpackung herzustellen, brauchen Sie unheimlich viel Energie.“ Und mit einem Ein-Weg-Glas komme man nie in die Nähe der Ökobilanz von Kunststoffverpackungen.

Mehr Fragen lässt der Clip nicht zu. Zum Beispiel, was denn mit Mehrweg-Gläsern wäre? Oder einem Verkauf an der Fleischtheke mit Papierverpackung? „Was wäre denn mit Verpackungen aus Hanf oder aus Maisstärke?“, fragt auch ein Nutzer. Ob das wirklich gute Werbung für das eigene Produkt ist, sei mal dahingestellt.

So oder so. Fleischlose Produkte sind bundesweit weiter im Kommen. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Nielsen steigt der Wert der im Einzelhandel verkauften vegetarischen Produkte deutlich an.

Zwischen Mitte 2018 und Mitte 2019 sei Veggie-„Fleisch“ in Höhe von 163,1 Millionen Euro über die Ladentheken gegangen. Ein Zuwachs von zehn Prozent – im Vergleich zum Vorjahr. Auch ein untrügliches Zeichen: Rügenwalder Mühle stellte vor kurzem die Currywurst-Produktion ein. (les/dpa)