Überführt: Größtes Schiff, das in Deutschland gebaut wurde

Der Hang zum Größenwahn hat die Kreuzfahrt schon lange ereilt. Demnächst soll es ein neues Rekordschiff geben. Die Global Dream schickt sich an, in Sachen Ausmaße ganz oben mitzuspielen. Am Samstag kam der Kahn in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern an. Oder zumindest: Ein Teil von ihm.

Das Schiff der Werft wurde von Warnemünde nach Wismar überführt, beide Werke sind Teil der Unternehmensgruppe MV Werften. Das mittlere Segment misst allein mehr als 200 Meter, ein Puzzlestück bei der Entstehung des größten bisher in Deutschland gebauten Schiffes.

Global Dreams: Nicht das größte Schiff – aber meiste Passagiere

Global Dreams: Das 216 Meter langen Mittschiff nach seiner Überführung über die Ostsee von Warnemünde nach Wismar in die Schiffbauhalle geschoben. Foto: Bernd Wüstneck / dpa

Die Ausmaße sind beeindruckend: 342 Meter lang, 46 Meter breit. So richtig in Betrieb soll das Schiff – zeitgleich entsteht ein Schwesterschiff – 2021, dann vor allem mit der Zielgruppe „technikbegeisterte Asiaten“.

Künstliche Intelligenz soll in vielerlei Hinsicht den Alltag auf dem Schiff erleichtern, diverse Roboter mit am Board sein.

Die erste Reise führt bis zu 9500 Passagiere von Australien nach China. Rekordhalter in Sachen Größte ist übrigens die Symphony of the Seas – da passen aber weniger Leute drauf.

20 Monate lang war das Mittelteil des Kreuzfahrtschiffs „Global Dream“ in Warnemünde Meter um Meter in die Höhe gewachsen.

„In der bordeigenen Shopping-Mall, Badelandschaft, im Themenpark oder Bordkino kommen sowohl Actionliebhaber als auch Ruhesuchende voll auf ihre Kosten“, heißt es in der Mitteilung der MV Werften. Kostenpunkt des Vergnügens: Wohl 1,5 Milliarden.

