Missbrauchs-Prozess gegen Youtuber: Wer ist „Yo Oli“?

Berlin. Der Youtuber „Yo Oli“ soll minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben. Nun startete der Prozess in Berlin. Wer ist der Influencer?

Vor dem Berliner Landgericht wird seit Mittwoch gegen den Youtuber „Yo Oli“ verhandelt. Der 25-jährige Influencer soll mehrere Mädchen missbraucht haben. Wer steck hinter „Yo Oli“ und was wird dem Angeklagten vorgeworfen?

Youtuber: Wer ist „Yo Oli“?

„Yo Oli“, der mit bürgerlichem Namen Junus W. heißt, ist ein Berliner Youtuber, der zu seinen Erfolgszeiten bis zu 300.000 Abonnenten hatte. Bekannt wurde er vor allem durch seine „Pranks“, bei denen er mit fremden Mädchen Spiele um einen Kuss spielte – wenn sie verlieren, mussten sie ihn küssen. In anderen Videos küsste er Mädchen mit verbundenen Augen und musste erraten, welche Körperstelle er küsste.

In der Youtube-Community war Junus W. schon lange umstritten. Viele machten darauf aufmerksam, dass einige der Mädchen jünger aussahen als 18 Jahre. Zudem hätten sie vermutlich nicht gewusst, dass sie gefilmt wurden, da die Aufnahmen teilweise aus großer Entfernung getätigt wurden. Youtube reagierte schließlich auf die immer lauter werdenden Vorwürfe und löschte den Kanal von „Yo Oli“.

Was wird dem Youtuber vorgeworfen?

Junus W. wird vorgeworfen, mehrere minderjährige Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Die Opfer hatten sich über Social-Media-Kanäle mit dem Angeklagten verabredet – oft unter dem Vorwand, Videos für seinen Youtube-Channel drehen zu wollen. Laut Anklage habe er die Mädchen in ein Auto gelockt, dass er angeblich mit einer Matratze präpariert hatte, und dort missbraucht.

Die Taten hätten sich im August 2018, Februar 2019 und Mai/Juni 2019 ereignet, auf Parkplätzen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Das jüngste Opfer sei zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt gewesen, die anderen beiden Mädchen gerade einmal 15 und 17 Jahre. W. ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen, Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung angeklagt .

Wie läuft der Prozess ab?

Der Prozess gegen den Youtuber vor dem Berliner Landgericht begann am 27. November. Die Verhandlung findet im Hochsicherheitssaal B 129 statt, in dem sonst nur Schwerstkriminellen der Prozess gemacht wird. Zum Schutz der Privatsphäre der minderjährigen Opfer wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Junus W. drohen bis zu 15 Jahre Haft. Das Urteil wird am 20. Dezember verkündet.

Ein weiterer Missbrauchs-Fall erschütterte Berlin kürzlich. Der Jugendwart eines Angelvereins steht unter dem dringenden Tatverdacht des vielfachen, teils schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern . Auch der Missbrauchsfall Lüdge sorgte bundesweit für Aussehen .

Dass ein Youtuber vor Gericht landet, ist kein Einzelfall. Der Youtuber Leon Machère stand vor Gericht, weil er mit Blaulicht durch die Stadt fuhr. Nach dem Strafbefehl musste Machère 37.500 Euro zahlen. Der Video-Blogger ApoRed wurde nach einem Bomben-Prank verurteilt – wehrte sich aber gegen das Urteil. Er hatte Passanten glauben lassen, eine Bombe in einer Tasche zu haben und die Reaktionen gefilmt.