Mann wirft Hund von Freundin aus Fenster - Tier stirbt

Fürstenzell. Während eines Streits soll ein 50-Jähriger in Fürstenzell bei Passau den Hund seiner Freundin aus dem Fenster im dritten Stock geworfen haben. Der Yorkshire Terrier starb wenig später an den Folgen seiner Verletzungen, teilte die Polizei mit. Knapp drei Stunden nach dem Vorfall meldete sich eine Verwandte des Mannes bei der Polizei und berichtete, drei Autos vor ihrem Anwesen seien zerkratzt worden. Die Besitzer der Fahrzeuge vermuteten einen Racheakt der Frau wegen des getöteten Hundes. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

