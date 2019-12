Flugzeugabsturz: Pilot tot, seine Töchter im Krankenhaus

Absturz: Wrackteile des Kleinflugzeuges, das in Zell am See in Österreich abgestürzt ist.

Die äußeren Umstände waren schlecht – und tatsächlich hat der Pilot eines Kleinflugzeuges in Österreich bei den widrigen Wetterbedingungen die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Der Absturz endete mit einer Tragödie: Der Mann überlebte nicht.

Anders als die zwei Töchter, die ebenfalls an Bord waren. Die beiden Mädchen – neun und elf Jahre alt – verletzten sich bei dem Aufprall in Fusch an der Glocknerstraße (Bezirk Zell am See).

Flugzeugabsturz: Maschine stürzte in schwer zugängliches Waldstück

Vom dem Unfall berichtete das Rote Kreuz der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Die Maschine war nach Angaben der Polizei in Zell am See gestartet und in ein schwer zugängliches Waldstück gestürzt. Die Unglücksursache ist noch unklar. Zum Zeitpunkt des Absturzes regnete und schneite es, außerdem war es neblig.

