Frau stirbt nach Schönheits-OP - Ermittlungen gegen Arzt

Frankfurt/Main. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen einen Arzt aus Sachsen-Anhalt wegen fahrlässiger Tötung. Der Mediziner soll Ende November in einer Hausarztpraxis in Frankfurt alleine und ohne ausreichende Überwachung eine Frau operiert haben. Es habe sich dabei um ästhetische Eingriffe gehandelt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Bei der Narkose sei es zu einem Herzstillstand gekommen, die Frau habe reanimiert werden müssen. Sie sei mit schweren Hirnschäden in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie am 13. Dezember gestorben sei.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder