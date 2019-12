Ein Ladenbesitzer überprüft in seinem überfluteten Souvenirgeschäft die Schäden.

Sightseeing auf Stegen: Touristen in der überfluteten Altstadt von Venedig.

Mit Fußbad: Ein Café am Markusplatz.

Weihnachtsmann im Hochwasser: Der Markusplatz in Venedig.

Das Wasser in Venedig steigt wieder: Ein Junge geht auf einem Steg über den überfluteten Markusplatz.

Kein geeigneter Ort für Rollkoffer: Touristen schleppen ihr Gepäck in der Nähe der Rialtobrücke durch eine Straße.

Hochwasserpegel in Venedig weiterhin hoch

Venedig. In Venedig sind auch zu Heiligabend Gummistiefel angesagt. Der Hochwasserpegel in der Lagunenstadt erreichte am Dienstag um 8.45 Uhr nach offiziellen Angaben einen Höchststand von 139 Zentimetern über dem normalen Meeresspiegel.

Das waren fünf Zentimeter weniger als am Montag. Damit stehen weiter bedeutende Teile des Zentrums unter Wasser. Am frühen Morgen tönten noch einmal die Alarmsirenen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Im vergangenen Monat hatte ein außergewöhnliches Hochwasser die italienische Weltkulturerbestadt heimgesucht. Am 12. November war der Pegel auf 187 Zentimeter gestiegen, den höchsten Stand seit 33 Jahren. Der Markusdom wurde überflutet und vom Salzwasser beschädigt. Die Hoteliers beklagten danach einen nie da gewesenen Rückgang der Buchungen.