Lawine in Südtirol: Frau und Kind sterben in Schnalstal

Eine Frau und ein Kind, die offenbar aus Deutschland stammen, sind bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind am Samstag getötet worden. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Berichten zufolge waren sie auf einer Piste im Skigebiet Schnalstal westlich von Meran unterwegs, als sich die Lawine gegen Mittag löste und mehrere Personen verschüttete, wie ein Sprecher der Carabinieri in Bozen bestätigte. Laut dem Südtiroler Portal stol.it handelt es sich bei den Unfallopfern um Deutsche.

Zwei Personen konnten aus den Schneemassen befreit und mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Meran gebracht werden.

Lawinenunglück in Südtirol – Rettungskräfte suchten nach Vermissten

Ein Kind wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Trient gebracht. Für die Frau und das siebenjährige Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte suchten am Samstag auch noch nach weiteren Vermissten.

Die italienische Zeitung „La Repubblica“ berichtete außerdem von einem weiteren Lawinenabgang in einem Skigebiet am Hirzer (Punta Cervina) in den Sarntaler Alpen, ebenfalls Südtirol. Ein italienischer Skialpinist sei von der Lawine mitgerissen, aber von seinen Kameraden geborgen worden. Er wurde in ein Krankenhaus in Bozen gebracht.

In Andermatt in der Schweiz wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag nach einer Lawine mehrere Skifahrer gerettet. (dpa/les)