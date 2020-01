Jan Fedder tot: Trauerfeier im Michel - Sender, Termin und Gäste

Die Trauerfeier für Jan Fedder findet in der St. Michaelis-Kirche in Hamburg statt – dem Michel

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, es haben sich viele prominente Gäste angekündigt

Auch seine Fans können dabei sein, es gibt eine Live-Übertragung

Lesen Sie, wo und wann Sie zuschauen können

Der Termin steht fest – und es ist ein besonderer: Am Dienstag, 14. Januar findet die Trauerfeier für Jan Fedder statt – und wird live im Fernsehen übertragen. Es wäre der 65. Geburtstag des populären Schauspielers geworden. Und auch der Ort ist symbolträchtig. In der St. Michaelis-Kirche in Hamburg, dem Michel, wurde Fedder getauft, dort hat er auch geheiratet.

Die Gästeliste ist lang. Laut „Hamburger Abendblatt“ haben sich unter anderem folgende Gäste angemeldet:

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher

Jan Fedders guter Freund TV-Koch Tim Mälzer

die Schauspieler Axel Milberg, Ben Becker, Uschi Glas und Michaela May

die Musiker Sasha, Klaus Meine und HP Baxxter

„Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers

Entertainer Hugo Egon Balder

Fedders Kollegen aus dem „Großstadtrevier“

Udo Lindenberg

Claude Oliver Rudolph, Martin May, Martin Semmelrogge und Heinz Hoenig – die Besetzung von „Das Boot“.

In der Talksendung „Reinhold Beckmann trifft...“ hatte Fedder im Sommer 2018 auf die Frage, ob seine Trauerfeier im Michel stattfinden werde, geantwortet: „Logisch. Wo denn sonst?“

Auch die Musik habe er schon ausgesucht, sagte er in der Sendung. Was Überraschendes, genau wie bei seiner Hochzeit. Damals wollte er den Deep-Purple-Hit „Child in time“ hören, aber der Organist habe sich geweigert, deshalb habe ein russischer Musiker den Song gespielt.

Jan Fedders Tod: Welle der Anteilnahme in Hamburg

Rockmusik von Deep Purple und Pop von Michael Jackson soll offenbar auch bei seiner Trauerfeier erklingen. Das sagte Michel-Hauptpastor Alexander Röder dem „Hamburger Abendblatt“ auf dem Neujahrsempfang der Zeitung, die ebenfalls zur Funke Mediengruppe gehört.

Die Gedenkveranstaltung wird öffentlich vom Michel „nach draußen“ übertragen, sagt Röder dem „Abendblatt“ weiter. Zudem werde der Polizeipräsident Ralf Meyer sprechen. „Wir erwarten sehr viele Trauergäste. Ich glaube, das wird eine sehr emotionale Trauerfeier“, sagte Röder weiter.

Wie der NDR mitteilte, soll die Übertragung um 13.45 Uhr beginnen. Auch der Radiosender NDR 90,3 berichtet ab 13 Uhr in einer Sondersendung mit Live-Schalte.

Der plötzliche Tod von Fedder mit 64 Jahren in seiner Wohnung auf St. Pauli hatte in Hamburg und deutschlandweit für Bestürzung gesorgt. Besonders in seiner Heimatstadt ist die Trauer noch immer groß. In der Davidwache, deren Ehrenkommissar er war, liegt ein Kondolenzbuch aus. Teilweise bildeten sich an der berühmten Polizeiwache an der Reeperbahn Schlagen.

Auch der Erste Bürgermeister Hamburgs, Peter Tschentscher, sowie der Polizeipräsident Ralf Martin Meyer haben in dem Buch Gedanken über den enorm beliebten „Großstadtrevier“-Star formuliert.

Nach Jan Fedders Tod: In der Davidwache liegt ein Kondolenzbuch aus. Viele Fans wollen unterschreiben. Foto: Georg Wendt / dpa

Tschentscher sprach von einem traurigen Tag. Fedder habe „wie ein Botschafter des hamburgischen Lebensgefühls gewirkt“, als talentierter Schauspieler, aber auch als Charaktertyp. Er habe Ehrlichkeit vermittelt und Bodenständigkeit verkörpert. „Das hat ihn sehr beliebt gemacht in Hamburg, aber auch weit über die Grenzen Hamburgs hinaus.“

Meyer schrieb: „Lieber Janni, danke für die fast 30 Jahre Großstadtrevier, danke für viel mehr als eine Rolle, mit der du uns hervorragend repräsentiert hast. Du bist einer von uns, wir werden dich in unseren Herzen tragen!“

Todesanzeige von Frau Marion Fedder: „Mein geliebter Jan“

Fedders Frau Marion hat sich bislang nicht öffentlich geäußert – außer in einer bewegenden Traueranzeige im Hamburger Abendblatt (Sonnabend-Ausgabe). Dort nimmt sie Abschied von ihrem Jan. Die beiden hatten am 15. Juli 2000 im Michel geheiratet und hätten in diesem Jahr ihren 20. Hochzeitstag gefeiert.

Marion Fedder überschreibt ihre Todesanzeige für Jan Fedder mit dem Zitat „Fertig is fertig, wenn ich sag is fertig“. Ihre Worte sind eine Liebeserklärung: „Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Tag. Es ist nie alles gesagt. Es ist immer zu früh. Mein geliebter Jan, Du bleibst für immer in meinem Herzen. In ewiger Liebe Deine Marion.“

Jan Fedder bei seiner Hochzeit mit Marion Fedder – 2020 wäre der 20. Jahrestag der Eheschließung gewesen. Foto: Ulrich Perrey / dpa

Neben der Witwe nimmt auch die Produktionsfirma Letterbox Abschied von Jan Fedder. In ihrer Anzeige schreiben Michael Lehmann und Andreas Knobloch sowie ihre Kollegen, das deutsche Fernsehen verliere einen „einzigartigen Volksschauspieler und eine beeindruckende Persönlichkeit“. Sie seien dankbar für die „jahrzehntelange Zusammenarbeit“. Und: „Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und allen, die ihm nahestanden.“

Fedder war in seiner Wohnung gefunden worden

Offenbar war es ein Freund, der den Toten in der Wohnung fand. Wie die „Bild“ berichtet, verbrachten Fedder und seine Frau den Jahreswechsel getrennt, wie sie es oft taten. Als sie ihn aus dem Spanien-Urlaub angerufen habe, er aber nicht zu erreichen gewesen sei, habe sie aus Sorge einen Freund alarmiert. Der habe nach dem Rechten geschaut – und die traurige Entdeckung gemacht.

Nach dem Tod des Schauspielers fragen sich viele Fans der Erfolgsserien „Neues aus Büttenwarder“ und „Großstadtrevier“, wie es mit den Reihen weitergeht. Finale Entscheidungen gibt es offenbar noch nicht. Von der Ermittlerserie aus Hamburg laufen ohnehin erst noch neue Folgen mit Fedder.

Die wurden bereits im vergangenen Jahr abgedreht, in sechs der 16 neuen „Großstadtrevier“-Folgen wird er noch zu sehen sein – damals im September 2019 hatte er sich verletzt, konnte nicht mehr drehen.

Aus „Büttenwarder“ bekamen die Fans gerade erst über die Feiertage viel Neues zu sehen. Es steht noch nicht fest, ob der Tod Fedders auch das Ende der Serie besiegelt. In den frischen Ausgaben war Axel Milberg als Gaststar zu sehen. Vielleicht übernimmt er, sicher ist das nicht, offizielle Aussagen? Fehlanzeige.

Anders beim „Großstadtrevier“. Zwar wurde hier auch noch kein Statement von dem Sender oder den Produzenten abgegeben. Aber Schauspielkollegin Saskia Fischer sprach mit der „Bild“: „Ich weiß nicht, was jetzt kommen wird, aber wir werden sicher als seine GSR-Familie weitermachen.“

Jan Fedder: Langer Kampf gegen den Krebs – „exzessives Leben geführt“

Fedder hatte lange an Krebs gelitten und sich 2017 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Jahr 2012 war bei ihm ein Mundhöhlenkarzinom diagnostiziert worden. Fedder hörte in der Folge auf zu rauchen und unterzog sich einer Strahlentherapie.

Im Juni 2019 gab er der „Bild am Sonntag“ ein Interview, in dem er verriet, dass er auf einen Rollstuhl angewiesen sei. Neben seiner Wohnung in Hamburg hatte er mit seiner Ehefrau Marion auch noch einen Hof in Schleswig-Holstein.

Fedder sprach darin auch über seinen exzessiven Lebensstil. „Anfangs habe ich mit dem Rollstuhl schon gehadert. Aber ich habe ein so exzessives Leben geführt, mit Alkohol, mit Drogen, Zigaretten und wunderbaren Frauen. Da ist der Rollstuhl jetzt die Strafe“, so Fedder damals.

Jan Fedder im März 2015. Foto: Christian Charisius / dpa

Jan Fedder wurde als Polizist im „Großstadtrevier“ zum Star

Fedder spielte in zahlreichen deutschen Fernsehproduktionen. In mehr als 400 Produktionen war er mit von der Partie und machte mit unverwechselbarer Stimme und Akzent norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen. Für seine Darstellung in „Der Mann im Strom“ erhielt er 2006 den Deutschen Fernsehpreis.

Jan Fedder im Juni 1988 bei Dreharbeiten zur ARD-Serie „Großstadtrevier“. Mit der Rolle des Polizisten Dirk Matthies spielte er sich in die Herzen vieler Deutscher. Foto: Nestor Bachmann / dpa

Fedders erste größere Rolle war die des Bootsmaats Pilgrim in Wolfgang Petersens Klassiker „Das Boot“ (1981). Richtig beliebt wurde er schließlich in den 90er-Jahren mit seiner Rolle des Polizisten Dirk Matthies in der ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“.

Kult war zudem seine Rolle des Bauern Kurt Brakelmann in der NDR-Serie „Neues aus Büttenwarder“. Aktuell laufen neue Folgen – auch mit Jan Fedder. So war er an Silvester um 19.15 Uhr in der Folge „Gerlinde“ noch einmal im NDR zu sehen.

Trocken, schlitzohrig und typisch norddeutsch: die beiden Bauern Kurt Brakelmann (Jan Fedder, l.) und Adsche Tönnsen (Peter Heinrich Brix) aus der ARD-Serie „Neues aus Büttenwarder“. Foto: Wolfgang Langenstrassen / dpa

Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers war ein waschechter Hamburger Jung. Er galt als Volksschauspieler – und das „mit Fug und Recht“, wie Fedder einmal selbst sagte.

