Ausschreitungen in Leipzig: Polizist doch nicht schwer verletzt?

Polizisten räumen in der Neujahrsnacht eine Kreuzung im Leipziger Stadtteil Connewitz. Im Vordergrund liegt ein brennender Einkaufswagen, mit dem Linksautonome die Polizisten angegriffen haben sollen.

Leipzig/Berlin. In Leipzig sind an Silvester Polizisten angegriffen und verletzt worden. Die SPD-Chefin will nun die Polizeitaktik überprüfen lassen.

Ausschreitung in Leipzig: War die Polizeitaktik richtig?

War es ein linksextremistischer Angriff auf die Polizei oder hat die Polizei durch ihre Einsatzstrategie eine Eskalation selbst provoziert? Diese Frage stellt sich nach Ausschreitungen in der Silvesternacht im Leipziger Stadtteil Connewitz, bei dem mehrere Polizisten verletzt wurden. Denn offenbar werden erste offizielle Angaben, nach denen ein 38 Jahre alter Polizist schwer verletzt worden sei, mittlerweile von offizieller Seite abgeschwächt.

Was war passiert? Am Mittwoch hatte das sächsische Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eines Polizisten aufgenommen, am Mittwochabend waren diese dann auf Verdacht des versuchten Mordes hochgestuft worden.

Zuerst hatte es in einem Bericht geheißen, dem Beamten sei der Helm vom Kopf gerissen worden, bevor er mit Pyrotechnik angegriffen worden sei und das Bewusstsein verloren habe. Er sei in der Nacht notoperiert worden. In dem Polizeibericht sei einem Bericht der „taz“ zufolge auch der Angriff auf mehrere Polizisten mit einem brennenden Einkaufswagen beschrieben worden.

Ausschreitungen an Silvester in Leipzig: Neuer Polizeibericht teils abgeschwächt

Am Donnerstag veröffentlichte das LKA laut „taz“ allerdings einen weiteren Bericht. Darin sei der beschriebene Angriff auf die Polizei zum Teil abgeschwächt worden. Auch von der Notoperation des angeblich schwer verletzten Beamten sei keine Rede mehr gewesen, stattdessen von einer stationären Krankenhausaufnahme.

Wie die „taz“ bei einer Anfrage an das Krankenhaus zudem herausgefunden habe, habe es lediglich einen Eingriff an der Ohrmuschel des Beamten unter lokaler Betäubung gegeben. Es habe weder Lebensgefahr noch ein drohender Gehörverlust bestanden.

Das klang nach den ersten Angaben des LKA noch anders. „Hier wurde jemand gezielt angegriffen und schwer verletzt“, hatte ein LKA-Sprecher nach dem mutmaßlichen Angriff auf die Polizei gesagt. Der Täter sei bislang noch nicht identifiziert worden. Die Soko LinX des Polizeilichen Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum (PTAZ) Sachsen des LKA hatte die Ermittlungen aufgenommen.

In dem linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz, in dem es zu den Ausschreitungen kam, ist es schon häufiger zu Auseinandersetzungen von Linksextremen mit der Polizei gekommen.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken fordert nach den Ausschreitungen an Silvester in Leipzig Aufklärung. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Ausschreitungen in Leipzig: Saskia Esken will Polizeitaktik überprüfen lassen

SPD-Chefin Saskia Esken forderte nach der mutmaßlichen Attacke eine Überprüfung des gesamten Polizeieinsatzes in der Silvesternacht. „Sollte eine falsche Einsatztaktik Polizistinnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, liegt die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister (Roland Wöller/CDU). Dass es auch anders geht, hat sich vielfach gezeigt“, sagte die SPD-Vorsitzende weiter.

Esken verwies auf die Berliner Polizei, die aus den Erfahrungen vergleichbarer Ausschreitungen am 1. Mai oder zu Silvester über die Jahre eine Deeskalationsstrategie entwickelt habe, die sich bewährt habe.

Leipzigs Oberbürgermeister spricht im Zusammenhang mit Linksextremen von Terror

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte in diesem Jahr schon einmal vor gewaltbereiten Linksextremisten in seiner Stadt gewarnt – und die Kritik nun wiederholt. „Es gibt Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, dass es ein hartes, kleines kriminelles und gewaltbereites Netzwerk gibt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Nach einem Überfall auf eine Mitarbeiterin einer Immobilienfirma sowie einen Brandanschlag auf Kräne im Herbst hatte Jung gesagt: „Da soll Angst verbreitet werden, das ist Terror.“ Diese Worte wiederholte er auch im aktuellen Fall.

Politiker von CDU, SPD und AfD übten in sozialen Medien zum Teil heftige Kritik an Angehörigen der Linkspartei. Diese hatten der Polizei vorgeworfen, sie habe die Feiernden provoziert. Mehrere Menschen sollen dort am frühen Neujahrsmorgen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte geworfen haben.

Linke-Politiker kritisieren Polizeieinsatz in Connewitz

Die sächsische Linke-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel schrieb in den frühen Morgenstunden nach Jahreswechsel bei Twitter: „Uff. Cops raus aus #Connewitz gewinnt nach diesem Jahreswechsel ne neue Bedeutung. Ekelhafte Polizeigewalt, überrennen unbeteiligter, wirre Einsatzmanöver, kalkulierte Provokation.“

Der AfD-Innenpolitiker Martin Hess warf Nagel vor, sie rechtfertige „die linke Gewalt auch noch“. Er schrieb: „Wer so über die Staatsgewalt hetzt, lehnt unseren Rechtsstaat ab und darf sich im demokratischen Gemeinwesen nicht politisch betätigen.“

Mehrere Polizisten sind bei Ausschreitungen in der Silvesternacht in Leipzig angegriffen worden. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Michael Neuhaus, Bundessprecher der Jugendorganisation der Linken, kommentierte das Geschehen der Nacht mit den Worten: „Mich beschleicht das dumpfe Gefühl, dass in #Connewitz von vornherein ein Exempel statuiert werden sollte. Was ist das eigentlich für ein Staat, der aus politischen Profilierungsgründen in der Silvester Nacht gegen Feiernde vorgeht?“

Nach Kritik an seinen Äußerungen – unter anderem vom SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs – stellte Neuhaus später auf Twitter klar: „Ich finde es erschreckend, wenn ein Mensch schwer verletzt wird.“ Der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer schrieb: „Das waren keine „Feiernden“! Dieses Märchen kann @MichaNeuhaus (Bundessprecher @lijusolid) vielleicht seinen linksradikalen Parteifreunden erzählen.“

Leipzig: Zwölf Festnahmen nach Ausschreitungen in Connewitz

Drei weitere Beamte erlitten in der Nacht in Connewitz leichte Verletzungen. Die Polizei nahm zwölf Menschen fest, drei von ihnen wurden in der Nacht wieder entlassen. Zwei Frauen und sieben Männer wird unter anderem versuchte gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte vorgeworfen.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) erklärte: „Die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten in Connewitz waren bewusste und gezielte Angriffe auf Menschenleben. Zweck der provozierten Auseinandersetzung ist offensichtlich ausschließlich Gewalt.“ Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag, Christian Hartmann, betonte: „Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, dass dieser Stadtteil nicht autonomen Gewalttätern überlassen wird.“

(dpa/br/ac/jkali)